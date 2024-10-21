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Мая Санду не смогла победить на выборах в Молдове в родном районе

Президент Молдовы заняла третье место на выборах в родном районе.

21 октября 2024, 14:25
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Slava Kot

20 октября в Молдове прошли выборы президента, по которым действующий лидер страны Мая Санду получила больше голосов, однако не смогла выиграть выборы в первом туре. Кроме того, Санду не смогла победить в родном для себя районе, где заняла третье место.

Мая Санду не смогла победить на выборах в Молдове в родном районе

Мая Санду. Фото: gov.md

Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала предварительные результаты выборов, по которым президент Мая Санду не смогла победить в родном для себя Фалештском районе. Победу здесь одержал Ренато Усатый с результатом 34,6% голосов. Для Усатого это стал единственный район в Молдове, где он получил большинство.

На втором месте во Фалештском районе оказался главный конкурент Санду на национальных выборах Александр Стояногло – 27,48% голосов. Действующая президент Мая Санду с 23,5% голосов заняла третье место.

Мая Санду не смогла победить на выборах в Молдове в родном районе - фото 2

Итоги президентских выборов в Молдове во Фалештском районе

После подсчета 98% бюллетеней Мая Санду получила 42,07% голосов на президентских выборах, а ее главный соперник пророссийский политик Александр Стояногло набрал 26,27% от общего числа избирателей. Таким образом, оба кандидата будут соревноваться во втором туре, который состоится 3 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мая Санду отреагировала на результаты выборов в Молдове. По словам президентки, в стране прошли попытки фальсификации результатов выборов.

Также "Комментарии" писали о том, какой была реакция ЕС на результат референдума в Молдове по поводу курса страны в сторону Европейского Союза. В Кремле раскритиковали голосование в Молдове указывая на возможность фальсификаций.



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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/sandu-zanyala-tete-mesto-na-vyborah-v-rodnom-rayone-za-kogo-golosovali-faleshty/
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