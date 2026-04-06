Выборы в Венгрии могут так и не состояться: на Западе поразили циничный план Орбана

Польский журналист Павел Боболович заявил, что в Венгрии существует реальная вероятность введения чрезвычайного положения и перенесения выборов. Такие меры могут быть частично обусловлены влиянием российских сил, уже пытающихся вмешаться в избирательный процесс и открыто поддерживающих действующую власть. Свои комментарии он озвучил в эфире Slawa.TV на Эспрессо.

Боболович отметил, что события вокруг венгерских выборов могут разворачиваться по нескольким сценариям. Один из них – это введение чрезвычайного положения с целью отсрочки голосования. Другой вариант – попытки дискредитировать результаты выборов, заявляя об их якобы фальсификации или несоответствии реальному положению дел. По словам журналиста, такие методы уже применялись Россией в прошлом, и теперь ее влияние заметно и в Венгрии.

Он подчеркнул, что нынешняя политическая ситуация дает премьер-министру Виктору Орбану значительное преимущество, однако нельзя исключать, что он воспользуется этим преимуществом для укрепления контроля над избирательным процессом вне демократических рамок. Боболович также подчеркнул, что заявление Орбана не свидетельствует о его готовности полностью соблюдать демократические принципы, и именно это делает сценарии с чрезвычайным положением или обжалованием результатов вполне реалистичными.

"То, что мы наблюдаем в заявлениях Орбана, не дает оснований утверждать, что он будет соблюдать демократические принципы или что действительно действует в рамках демократического процесса. Сейчас Мадяр имеет достаточное преимущество, чтобы одержать победу, но это выборы, и мы не знаем результата, и этим может воспользоваться Орбан", — добавил Орбан.

