Вибори в Угорщині можуть так і не відбутися: на Заході вразили цинічним планом Орбана
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибори в Угорщині можуть так і не відбутися: на Заході вразили цинічним планом Орбана

Існує кілька варіантів розвитку виборів в Угорщині: втручання ззовні, спроби поставити під сумнів результати через фальсифікації або заяви про їхню недостовірність

6 квітня 2026, 16:25
Клименко Елена

Польський журналіст Павел Боболович заявив, що в Угорщині існує реальна ймовірність запровадження надзвичайного стану та перенесення виборів. Такі заходи можуть бути частково зумовлені впливом російських сил, які вже намагаються втрутитися у виборчий процес і відкрито підтримують чинну владу. Свої коментарі він озвучив в ефірі Slawa.TV на Еспресо.

Фото: з відкритих джерел

Боболович зазначив, що події навколо угорських виборів можуть розгортатися за кількома сценаріями. Один із них – це запровадження надзвичайного стану з метою відкласти голосування. Інший варіант – спроби дискредитувати результати виборів, заявляючи про їхню нібито фальсифікацію або невідповідність реальному стану справ. За словами журналіста, такі методи вже застосовувалися Росією в минулому, і тепер її вплив помітний і в Угорщині.

Він підкреслив, що нинішня політична ситуація дає прем’єр-міністру Віктору Орбану значну перевагу, однак не можна виключати, що він скористається цією перевагою для зміцнення контролю над виборчим процесом поза демократичними рамками. Боболович також наголосив, що заява Орбана не свідчить про його готовність повністю дотримуватися демократичних принципів, і саме це робить сценарії з надзвичайним станом або оскарженням результатів цілком реалістичними. 

"Те, що ми спостерігаємо у заявах Орбана, не дає підстав стверджувати, що він дотримуватиметься демократичних принципів або що справді діє в межах демократичного процесу. Наразі Мадяр має достатню перевагу, щоб здобути перемогу, але це вибори, і ми не знаємо результату, і цим може скористатися Орбан", — додав Боболович.

Портал "Коментарі" вже писав, що громадський діяч і волонтер Сергій Притула заявляє, що чіткої стратегії ведення війни України на найближчі 2–3 роки наразі не існує. За його словами, країна можливо тільки починає її формувати.



