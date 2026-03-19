logo

BTC/USD

70127

ETH/USD

2173.2

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Выборы в Венгрии: на Западе раскрыли подлый план Орбана на случай поражения
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы в Венгрии: на Западе раскрыли подлый план Орбана на случай поражения

Еще до выборов в Венгрии появляются сомнения, сможет ли какая-либо из сторон признать поражение.

19 марта 2026, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит комплекс мер в случае поражения на ближайших выборах и может прибегнуть к разным политическим маневрам, чтобы усложнить работу нового правительства и сохранить собственное влияние. Об этом сообщает издание Politico.

Фото: из открытых источников

Бывшая депутат от партии "Фидес" Жужанна Селени отмечает, что у Орбана есть ряд инструментов для сдерживания формирования нового правительства или созыва парламента. Среди них возможность объявления чрезвычайного положения и провоцирование конституционного кризиса, что позволяет продолжать влияние на политический процесс даже в случае поражения на выборах.

Ситуация в избирательных симпатиях населения остается неоднозначной. Независимые социологические компании предпочитают оппозиционную партию "Тиса", тогда как исследования, связанные с "Фидес", прогнозируют победу Орбана. Такая неопределенность делает политическую атмосферу напряженной и создает предпосылки возможных маневров премьера.

Исторический опыт Орбана показывает, что он способен усложнять работу власти после поражения. После выборов 2006 года его партия организовывала уличные протесты и блокировала парламентские процессы, что значительно ограничивало деятельность нового правительства.

Эксперты отмечают, что даже в случае победы оппозиции без двух третей в парламенте ей будет трудно проводить реформы, в частности, выполнять требования Брюсселя по разблокированию 18 миллиардов евро заблокированных средств ЕС. Политолог Габор Току отмечает, что Орбан, вероятно, не станет прямо обвинять оппозицию в фальсификациях, но может оспаривать результаты выборов в отдельных округах и подталкивать своих сторонников к протестам. Это позволит подрывать работу нового правительства и сохранять возможности для политического возвращения.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости