Выборы в Венгрии: Орбан уже готовится к чему-нибудь подлому в случае своего поражения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит комплекс мер в случае поражения на ближайших выборах и может прибегнуть к разным политическим маневрам, чтобы усложнить работу нового правительства и сохранить собственное влияние. Об этом сообщает издание Politico.

Бывшая депутат от партии "Фидес" Жужанна Селени отмечает, что у Орбана есть ряд инструментов для сдерживания формирования нового правительства или созыва парламента. Среди них возможность объявления чрезвычайного положения и провоцирование конституционного кризиса, что позволяет продолжать влияние на политический процесс даже в случае поражения на выборах.

Ситуация в избирательных симпатиях населения остается неоднозначной. Независимые социологические компании предпочитают оппозиционную партию "Тиса", тогда как исследования, связанные с "Фидес", прогнозируют победу Орбана. Такая неопределенность делает политическую атмосферу напряженной и создает предпосылки возможных маневров премьера.

Исторический опыт Орбана показывает, что он способен усложнять работу власти после поражения. После выборов 2006 года его партия организовывала уличные протесты и блокировала парламентские процессы, что значительно ограничивало деятельность нового правительства.

Эксперты отмечают, что даже в случае победы оппозиции без двух третей в парламенте ей будет трудно проводить реформы, в частности, выполнять требования Брюсселя по разблокированию 18 миллиардов евро заблокированных средств ЕС. Политолог Габор Току отмечает, что Орбан, вероятно, не станет прямо обвинять оппозицию в фальсификациях, но может оспаривать результаты выборов в отдельных округах и подталкивать своих сторонников к протестам. Это позволит подрывать работу нового правительства и сохранять возможности для политического возвращения.

