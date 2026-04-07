В Венгрии все больше граждан ожидают сложной и напряженной избирательной кампании, не исключая рисков нарушений во время голосования. Социологические данные также свидетельствуют о росте тревоги по поводу возможного влияния внешних факторов, прежде всего России, а еще — использования новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта, в политической борьбе.

Опрос был проведен аналитическим центром Political Capital и обнародован местными медиа. Его результаты показывают, что значительная часть общества сомневается в прозрачности предстоящих выборов. Почти половина респондентов считает, что правящая сила "Фидеса" потенциально может прибегнуть к фальсификациям. Однако лишь относительно небольшая доля опрошенных допускает подобные действия со стороны оппозиционного объединения "Тиса". Такой разрыв восприятия свидетельствует о глубоком уровне политической поляризации в стране.

Оценки возможных результатов голосования отличаются. Большинство участников опроса склоняется к мнению, что победу может одержать оппозиция, тогда как чуть больше трети ожидает, что "Фидес" сохранит свои позиции. В то же время многие избиратели недостаточно осведомлены о особенностях избирательной системы Венгрии, которая допускает ситуацию, когда политическая сила с большим количеством голосов не получает контроль в парламенте.

Отдельно респонденты выражают обеспокоенность по поводу возможного внешнего влияния на избирательный процесс. Чаще среди потенциальных источников вмешательства называют Россию. Другие актеры, в частности Украина, Соединенные Штаты и институты Европейского Союза, упоминаются гораздо реже. В то же время, на такие оценки заметно влияют политические предпочтения самих опрошенных, что еще больше подчеркивает раскол в обществе.

Портал "Комментарии" уже писал , что оккупационные силы России продолжают обстреливать Херсон, используя авиационные бомбы КАБ. Во вторник, 7 апреля, город неоднократно подвергся атакам с воздуха, что повлекло гибель нескольких человек и многочисленные ранения среди гражданского населения. Информацию о последствиях ударов обнародовали в Херсонской городской военной администрации.