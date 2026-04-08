Выборы в Венгрии: в МИД срочно издали категорическую оговорку для украинцев

Министерство иностранных дел Украины продолжает рекомендовать своим гражданам избегать поездок в Венгрию, в частности, не участвовать в наблюдении за парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля. Эту позицию подтвердил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, объяснив, что рекомендация остается в силе из-за непредсказуемости действий венгерских властей.

Фото: из открытых источников

"Мы не можем предположить, что именно на уме у венгерских руководителей. Если они смогли так поступить с инкассаторами, то как мы можем быть уверены, что завтра не возникнет новых необоснованных задержаний или других провокаций?" – отметил Тихий.

В то же время, он подчеркнул ситуация с инкассаторскими автомобилями, которую расследует венгерская сторона, вызывает серьезные опасения относительно безопасности граждан Украины.

Спикер МИД также призвал воздержаться от участия в наблюдательных миссиях на венгерских выборах. Он отметил, что украинцы, являющиеся частью международных наблюдательных групп, также должны отказаться от поездок в Венгрию.

"Мы официально обратились в международные организации с просьбой воздержаться от направления наблюдателей в Венгрию, учитывая, как официальный Будапешт использует Украину как часть своей предвыборной стратегии, манипулируя ситуацией для политических целей", — пояснил Тихий.

Согласно его словам, последние события, касающиеся инкассаторских автомобилей, подтверждают необходимость быть осторожными в вопросах сотрудничества с венгерскими властями, в том числе по участию в международных миссиях на территории этой страны. Правительство Украины настоятельно рекомендует своим гражданам учитывать эти обстоятельства перед любыми путешествиями в Венгрию во избежание возможных недоразумений или политических манипуляций, которые могут стать частью избирательной кампании в этой стране.

