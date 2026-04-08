Вибори в Угорщині: у МЗС терміново видали категоричне застереження для українців

Міністерство закордонних справ України продовжує рекомендувати своїм громадянам уникати поїздок до Угорщини, зокрема не брати участь у спостереженні за парламентськими виборами, що відбудуться 12 квітня. Цю позицію підтвердив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, пояснивши, що рекомендація залишається в силі через непередбачуваність дій угорської влади.

"Ми не можемо передбачити, що саме на думці в угорських керівників. Якщо вони змогли так вчинити з інкасаторами, то як ми можемо бути впевнені, що завтра не виникне нових необґрунтованих затримань або інших провокацій?" — зазначив Тихий.

Водночас він підкреслив ситуація з інкасаторськими автомобілями, яку розслідує угорська сторона, викликає серйозні побоювання щодо безпеки громадян України.

Речник МЗС також закликав утриматися від участі в спостережних місіях на угорських виборах. Він наголосив, що українці, які є частиною міжнародних спостережних груп, також повинні відмовитися від поїздок до Угорщини.

"Ми офіційно звернулися до міжнародних організацій з проханням утриматися від направлення спостерігачів до Угорщини, враховуючи, як офіційний Будапешт використовує Україну як частину своєї передвиборчої стратегії, маніпулюючи ситуацією для політичних цілей", — пояснив Тихий.

Згідно з його словами, останні події, що стосуються інкасаторських автомобілів, підтверджують необхідність бути обережними в питаннях співпраці з угорською владою, зокрема щодо участі в міжнародних місіях на території цієї країни. Уряд України настійно рекомендує своїм громадянам враховувати ці обставини перед будь-якими подорожами до Угорщини, щоб уникнути можливих непорозумінь або політичних маніпуляцій, які можуть стати частиною виборчої кампанії в цій країні.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна та Китай активно працюють над узгодженням дат для майбутнього візиту міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Китаю. Про це повідомив Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України, під час брифінгу в Києві в середу. За словами Тихого, цей візит, коли він відбудеться, має стати важливим етапом у розвитку українсько-китайського діалогу, сприяючи зміцненню співпраці між двома державами.