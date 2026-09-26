Выборы во Франции и Германии могут подорвать поддержку Украины: в ЕС отреагировали

Европейские политики пытаются развеять опасения относительно того, что возможные успехи партий, скептически настроенных к поддержке Украины, способны серьезно изменить политику Евросоюза. Как сообщает Reuters, ряд высокопоставленных чиновников считает, что европейская поддержка Киева сохранится даже при изменении политической ситуации в отдельных государствах.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис признал, что европейские правительства внимательно следят за выборами и изменениями общественных настроений. При этом он заявил: если какая-либо страна сократит помощь Украине, другие государства могут компенсировать ее вклад.

"Если кто-то откажется от поддержки Украины, другие займут их место, потому что это в наших интересах", — сказал министр.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал не позволять внутриполитическим процессам отвлекать европейские правительства от насущных потребностей Украины. Киев входит в очередной сложный период с высокой потребностью в вооружении, финансировании и энергетической поддержке.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отдельно обратил внимание на ситуацию во Франции и Германии. По его словам, некоторые националистические силы во Франции смягчают свою позицию, однако Варшаву беспокоит усиление пророссийских правых сил в Германии.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что опасения относительно влияния отдельных выборов на поддержку Украины в прошлом нередко оказывались преувеличенными. В качестве примера он привел приход к власти Джорджи Мелони в Италии.

По словам Стубба, даже если политический "маятник" в Европе будет двигаться в разные стороны, государства восточного фланга НАТО, расположенные ближе всего к России и Украине, вероятно, продолжат играть ключевую роль в поддержке Киева.

Таким образом, европейские чиновники признают, что политическая карта континента меняется, однако не считают это автоматически равнозначным прекращению помощи Украине. При этом конкретные объемы и формы будущей поддержки будут зависеть от решений национальных правительств и результатов выборов.

Читайте также на портале "Комментарии" — откладывать больше нельзя: с каким требованием Зеленский обратился к Трампу.



