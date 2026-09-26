Вибори у Франції та Німеччині можуть підірвати підтримку України: у ЄС відреагували

Європейські політики намагаються розвіяти побоювання щодо того, що можливі успіхи партій, скептично налаштованих до підтримки України, здатні серйозно змінити політику Євросоюзу. Як повідомляє Reuters, низка високопосадовців вважає, що європейська підтримка Києва збережеться навіть за зміни політичної ситуації в окремих державах.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс визнав, що європейські уряди уважно стежать за виборами та змінами суспільних настроїв. При цьому він заявив: якщо якась країна скоротить допомогу Україні, інші держави можуть компенсувати її внесок.

"Якщо хтось відмовиться від підтримки України, інші займуть їхнє місце, тому що це в наших інтересах", — сказав міністр.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна закликав не дозволяти внутрішньополітичним процесам відволікати європейські уряди від нагальних потреб України. Київ входить у черговий складний період із високою потребою у озброєнні, фінансуванні та енергетичній підтримці.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський окремо звернув увагу на ситуацію у Франції та Німеччині. За його словами, деякі націоналістичні сили у Франції пом'якшують свою позицію, проте Варшаву непокоїть посилення проросійських правих сил у Німеччині.

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що побоювання щодо впливу окремих виборів на підтримку України у минулому нерідко виявлялися перебільшеними. Як приклад він навів прихід до влади Джорджі Мелоні в Італії.

За словами Стубба, навіть якщо політичний "маятник" у Європі рухатиметься в різні боки, держави східного флангу НАТО, розташовані найближче до Росії та України, ймовірно, продовжуватимуть відігравати ключову роль у підтримці Києва.

Таким чином, європейські чиновники визнають, що політична карта континенту змінюється, проте не вважають це автоматично рівнозначним припиненню допомоги Україні. При цьому конкретні обсяги та форми майбутньої підтримки залежатимуть від рішень національних урядів та результатів виборів.

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