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Выборы всколыхнули ЕС: что теперь изменится в Европарламенте

Ультраправые и жесткие правые партии усиливают присутствие в законодательном органе Евросоюза

сегодня, 11:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ультраправые партии достигли весомых успехов на выборах в Европейском Союзе, достигнув хороших результатов в Германии и уверенно победив на выборах во Франции, что заставило Эммануэля Макрона назначить досрочные парламентские выборы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Выборы всколыхнули ЕС: что теперь изменится в Европарламенте

Выборы в Европарламент. Фото из открытых источников

Предварительные результаты показали, что ультраправые и жесткие правые партии могут получить почти четверть мест в Европарламенте следующего созыва по сравнению с пятой частью мест в 2019 году.

Отмечается, что результаты выборов нанесли ощутимый удар по внутреннему рейтингу президента Франции и канцлера Германии Олафа Шольца и, как ожидается, помогут склонить Европарламент к более антииммиграционной и антизеленой позиции. Но центристские партии сохранили большинство в новом парламенте.

По предварительным результатам, правоцентристская Европейская народная партия получила 184 места, оставив социалистов и демократов на втором месте с 139 местами, а либеральную группу "Обновление" с 80 местами – на третьем месте. По прогнозам, количество зеленых уменьшится до 52 с 71 места в 2019 году.

Во Франции партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен получила 31,5% голосов избирателей. В Германии все три партии коалиции Шольца были вытеснены ультраправой "Альтернативой для Германии" (AfD), которая заняла второе место после консервативной оппозиции ХДС-ХСС. Ультраконсервативные и националистические партии также победили или получили значительный прирост голосов в Австрии, на Кипре, в Греции и Нидерландах, как показали экзит-полы.

В Италии ультраправая партия премьер-министра Джорджи Мелони "Братья Италии" набрала около 28,6% голосов избирателей, улучшив свой результат с 26% на всеобщих выборах 2022 года, как показали поздние результаты.

Партии, входящие в ЕНП, показали высокие результаты в Германии, Испании, Польше, Греции и некоторых других странах, свидетельствуют данные.

"В центре остается большинство за сильную Европу. Центр держится. Мы все заинтересованы в стабильности", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после предварительных результатов.

Она призвала другие центристские партии поддержать ее на второй срок в должности. Для поддержки фон дер Ляйен нужно большинство в 720-местном парламенте.

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