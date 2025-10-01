Выбрал подходящий момент слабости: Орбана разгромили за коварный удар по Украине

Редактор "Радио Свобода" и журналист-международник Ростислав Хотин в эфире телеканала Эспрессо выразил жесткую критику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его позиции во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Виктор Орбан. Фото: Reuters

"То, как сейчас ведет себя Виктор Орбан в контексте российско-украинской войны, категорически неприемлемо", — подчеркнул журналист.

Хотин напомнил, что еще в 2014 году, в начале боевых действий на Донбассе, Орбан фактически воспользовался ослаблением Украины, призывая к предоставлению автономии венгерскому нацменьшинству в Закарпатье.

"Тогда после аннексии Крыма и начала войны на востоке Орбан решил: это подходящий момент, чтобы давить на Украину и продвигать автономию для венгров. Фактически — удар в спину", — объяснил Хотин.

Он также подчеркнул, что подобное поведение противоречит принципам добрососедства, особенно учитывая историю украино-венгерских отношений.

"В свое время, в 1991 году, именно Венгрия первой открыла посольство в Киеве. А сам Орбан, когда впервые стал главой правительства, обещал конкурировать с Польшей в роли главного адвоката Украины в ЕС. Что изменилось с тех пор — сложно сказать, но его нынешняя риторика — неприемлема", — отметил он.

Журналист также провел параллель с политикой словацкого премьера Роберта Фицо.

"Легко симпатизировать России, когда между тобой и ею лежит Украина", — заметил Хотин.

Кроме того, он упомянул о потенциальных рычагах влияния на Орбана со стороны Евросоюза — прежде всего заморожены 22 миллиарда евро.

"У Европейской комиссии есть мощный финансовый инструмент давления. Этим можно воспользоваться, чтобы снять венгерскую блокировку евроинтеграционных переговоров с Украиной. В итоге — Орбана, условно говоря, можно и подкупить, ведь Украина сейчас борется не только за себя, но и за свое место в европейском сообществе", — подытожил он.

