Вибрав слушний момент слабкості: Орбана розгромили за підступний удар по Україні

Редактор "Радіо Свобода" та журналіст-міжнародник Ростислав Хотин в ефірі телеканалу Еспресо висловив жорстку критику на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через його позицію під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Віктор Орбан. Фото: Reuters

"Те, як нині поводиться Віктор Орбан у контексті російсько-української війни, є категорично неприйнятним", — наголосив журналіст.

Хотин нагадав, що ще у 2014 році, на початку бойових дій на Донбасі, Орбан фактично скористався ослабленням України, закликаючи до надання автономії угорській нацменшині в Закарпатті.

"Тоді, після анексії Криму й початку війни на сході, Орбан вирішив: це слушний момент, аби тиснути на Україну і просувати автономію для угорців. Фактично — удар у спину", — пояснив Хотин.

Він також підкреслив, що подібна поведінка суперечить принципам добросусідства, особливо враховуючи історію українсько-угорських відносин.

"Свого часу, у 1991 році, саме Угорщина першою відкрила посольство в Києві. А сам Орбан, коли вперше став главою уряду, обіцяв конкурувати з Польщею в ролі головного адвоката України в ЄС. Що змінилося з того часу — складно сказати, але його теперішня риторика — неприйнятна", — зауважив він.

Журналіст також провів паралель із політикою словацького прем’єра Роберта Фіцо.

"Легко симпатизувати Росії, коли між тобою і нею лежить Україна", — зауважив Хотин.

Крім того, він згадав про потенційні важелі впливу на Орбана з боку Євросоюзу — насамперед, заморожені 22 мільярди євро.

"Європейська комісія має потужний фінансовий інструмент тиску. Цим можна скористатися, аби зняти угорське блокування євроінтеграційних переговорів з Україною. У підсумку — Орбана, умовно кажучи, можна й підкупити, адже Україна нині бореться не лише за себе, а й за своє місце в європейській спільноті", — підсумував він.

