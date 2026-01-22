logo

Мир ЕС Выделяют миллиарды евро: в ЕС сделали громкое заявление о трибунале для Путина
Выделяют миллиарды евро: в ЕС сделали громкое заявление о трибунале для Путина

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас сделала заявление об ответственности диктатора РФ Владимира Путина

22 января 2026, 21:11
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Европейский Союз выделил первые 10 млн. евро для создания спецтрибунала для российского диктатора Владимира Путина и других лидеров РФ

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас. Фото: из открытых источников

Об этом заявила главная дипломат ЕС Кая Каллас в сообщении в сети Х.

"Лидеры России несут ответственность за эту войну и должны быть привлечены к ответственности. Безнаказанности быть не может", — отметила Каллас.

Это сообщение глава дипломатии ЕС сделала после того, как украинский президент Владимир Зеленский в своей речи в Давосе подверг критике Европу за промедление в процессе создания трибунала.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", государства, которые могут войти в так называемый Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, могут потенциально участвовать в контроле за соблюдением режима прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями медиа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства подтвердил, что Украину уже пригласили присоединиться к этой инициативе. По словам Зеленского, еще в украинском мирном плане из 20 пунктов предполагалось создание механизмов безопасности и контроля за первым этапом урегулирования – прекращением боевых действий.

Как писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подверг критике позицию Европы по безопасности и реагированию на российскую агрессию. По его словам, через год в ЕС так и не сделали системных шагов, чтобы научиться реально защищать себя. Владимир Зеленский начал выступление на форуме в Давосе, вспомнив свою речь в то время и указал, что за это время в Европе не произошло изменений.



Источник: https://x.com/kajakallas/status/2014410488432738509
