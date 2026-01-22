Виділяють мільярди євро: у ЄС зробили гучну заяву про трибунал для Путіна

Європейський Союз виділив перші 10 млн євро для створення спецтрибуналу для російського диктатора Володимира Путіна та інших лідерів РФ

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас у дописі в мережі Х.

"Лідери Росії несуть відповідальність за цю війну і мають бути притягнуті до відповідальності. Безкарності бути не може", — зазначила Каллас.

Це повідомлення глава дипломатії ЄС зробила після того, як український президент Володимир Зеленський у своїй промові в Давосі розкритикував Європу за зволікання у процесі створення трибуналу.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", держави, які можуть увійти до так званої Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, потенційно можуть брати участь у контролі за дотриманням режиму припинення вогню між Україною та Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави підтвердив, що Україну вже запросили долучитися до цієї ініціативи. За словами Зеленського, ще в українському мирному плані з 20 пунктів передбачалося створення механізмів безпеки та контролю за першим етапом врегулювання — припиненням бойових дій.

Як писав портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, піддавши критиці позицію Європи щодо безпеки та реагування на російську агресію. За його словами, за рік в ЄС так і не зробили системних кроків, щоб навчитися реально захищати себе. Володимир Зеленський почав виступ на форумі в Давосі згадавши свою тогорічну промову та вказав, що за цей час в Європі не відбулося змін.