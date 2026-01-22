logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Виділяють мільярди євро: у ЄС зробили гучну заяву про трибунал для Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Виділяють мільярди євро: у ЄС зробили гучну заяву про трибунал для Путіна

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зробила заяву про відповідальність диктатора РФ Володимира Путіна

22 січня 2026, 21:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Європейський Союз виділив перші 10 млн євро для створення спецтрибуналу для російського диктатора Володимира Путіна та інших лідерів РФ

Виділяють мільярди євро: у ЄС зробили гучну заяву про трибунал для Путіна

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас у дописі в мережі Х.

"Лідери Росії несуть відповідальність за цю війну і мають бути притягнуті до відповідальності. Безкарності бути не може", — зазначила Каллас.

Це повідомлення глава дипломатії ЄС зробила після того, як український президент Володимир Зеленський у своїй промові в Давосі розкритикував Європу за зволікання у процесі створення трибуналу.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", держави, які можуть увійти до так званої Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, потенційно можуть брати участь у контролі за дотриманням режиму припинення вогню між Україною та Росією. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави підтвердив, що Україну вже запросили долучитися до цієї ініціативи. За словами Зеленського, ще в українському мирному плані з 20 пунктів передбачалося створення механізмів безпеки та контролю за першим етапом врегулювання — припиненням бойових дій.

Як писав портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, піддавши критиці позицію Європи щодо безпеки та реагування на російську агресію. За його словами, за рік в ЄС так і не зробили системних кроків, щоб навчитися реально захищати себе. Володимир Зеленський почав виступ на форумі в Давосі згадавши свою тогорічну промову та вказав, що за цей час в Європі не відбулося змін.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/kajakallas/status/2014410488432738509
Теги:

Новини

Всі новини