За нарушение санкций будут сажать в тюрьму: ЕС готовит громкий закон

Представители Совета ЕС и Европарламента договорились о принятии закона, предусматривающего введение в странах Евросоюза уголовного наказания за нарушение санкций, наложенных на Россию. У нарушителей также будут конфисковывать доходы. Об этом со ссылкой на Совет ЕС сообщает издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

В ЕС усилят ответственность за нарушение санкций против РФ. Фото из открытых источников

Отмечается, что новый европейский закон будет предусматривать привлечение к уголовной ответственности лиц, нарушающих антироссийские санкции, введенные Евросоюзом.

Согласно документу, уголовным преступлением будет считаться: помощь лицам, подпадающим под ограничительные меры ЕС и которым запрещены поездки в Евросоюз; торговля находящимися под санкциями товарами; подписание соглашений с государствами или организациями, на которые распространяются санкции.

Кроме того, в Евросоюзе планируют сажать в тюрьму за: предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, запрещенной или ограниченной санкциями; утаивание владения средствами или экономическими ресурсами лиц, находящихся под санкциями ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство российских миллиардеров, молчаливо поддержавших захватническую войну Путина против Украины, смогли нарастить свое состояние с начала 2023 года. Всего они увеличились на 38,575 млрд. долларов. Отмечается, что в первую сотню рейтинга миллиардеров попали шесть россиян: Владимир Потанин (47 место); Леонид Михельсон (52 место); Вагит Алекперов (62 место); Владимир Лисин (72 место); Алишер Усманов (82 место); Алексей Мордашов (88-е место).

