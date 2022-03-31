За российский газ платить – только рублями: к чему приведет указ Путина

Президент РФ Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" (наложившими санкции против РФ за открытое вторжение в Украину). Новые правила продажи газа начнут действовать 1 апреля. Те, кто откажется платить в рублях – якобы получать российский газ не будут. О чём говорит этот шаг? К каким последствиям он может привести?

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Происходящее подтолкнет ЕС к отказу от российских энергоносителей в более сжатые сроки



Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:

"В последние годы ряд решений президента РФ свидетельствуют о том, что проекты таких решений готовят непрофильные эксперты. Вследствие этого данные решения или невозможны для выполнения, или не приводят к ожидаемым результатам".

Россия, подчеркивает эксперт, не имеет контрактов на поставку газа ни с одной из "недружественных" стран. Контракты подписывают хозяйствующие субъекты. Со стороны РФ это, как правило, "Газпром" или "Газпром-Экспорт", с другой стороны – как правило, частные компании. Условия таких соглашений могут быть изменены только по обоюдному согласию.

"В контрактах четко прописана валюта, в которой осуществляется расчет за российский газ (в основном это евро или доллар), а также порядок таких продаж. Поэтому после вступления в силу указа президента РФ "Газпром" обратится к своим контрагентам с требованиями изменить условия контрактов, на что будет ожидаемо послать туда же, куда украинские пограничники с острова Змеиный послали российский корабль", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

По его мнению, далее возможны два варианта.

Первый – многолетние разбирательства в Стокгольмском арбитраже (и поставками газа по действующим контрактам).

Второй – прекращение поставок газа Россией в одностороннем порядке.

"В первом случае путинский указ останется просто бумажкой, так как решение арбитража, когда бы ни было принято, будет ожидаемо – не в пользу российской стороны. Во втором случае европейским потребителям будет сложно, но в плюс – завершение отопительного сезона. И, скорее всего, происходящее подтолкнет ЕС к отказу от российских энергоносителей в более сжатые сроки, чем было озвучено ранее. Ну, а бюджет РФ не досчитается пятой части ежемесячных поступлений. В целом же опубликованный указ напоминает желание отморозить уши назло бабушке", – резюмирует Геннадий Рябцев.

Странам предложат вариант оплаты за газ через "Газпромбанк", который обменяет евро на рубли



Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский поясняет:

"Насколько я знаю, условия, по крайней мере, для Германии, изменены. Евро должны идти в "Газпромбанк", он их меняет на рубли – и отдаёт "Газпрому". На мой взгляд, эта схема сводит на "нет" возможность ареста этих средств в иностранных банках-корреспондентах. Думаю, для тех стран, кто ещё не согласился расплачиваться за российский газ рублями, такой вариант также будет приемлемым".

Что касается прямой оплаты поставок газа из РФ за рубли, то такой вариант, кажется, рассматривают только Молдова и Болгария, отмечает Леонид Униговский.

"У Молдовы, если я не ошибаюсь, положение о возможной оплате газа за рубли даже прописано в новом контракте", – говорит эксперт.

Он также обращает внимание, что продажа российского газа исключительно за рубли может и не стартовать с апреля. Об этом уже заявил пресс-секретарь Путина – Песков.

Если покупатели не согласятся на предложенную схему – будут судиться

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич акцентирует, что путинский указ об оплате газа в рублях касается только снабжения "Газпромом" по трубопроводам.

"Уже понятно, как это будет работать. В "Газпромбанке" (он, между прочим, не находится под санкциями и не отрезан от SWIFT) для иностранных покупателей откроют специальные рублевые счета – для расчетов за газ. То есть, фактически, для компаний в ЕС ничего не изменится. Они смогут дальше платить в евро, а банк уже будет конвертировать валюту в рубли. Так что никакой газовой войны не произошло", – уверен эксперт.

По его словам, подоплека такой квази-схемы очевидна: поскольку при оплате на счетах в европейских банках существует риск блокирования этих денег, руководство РФ пытается обойти риски. Ведь в итоге можно потерять и газ, и деньги.

"Как именно всё будет работать, думаю, станет решаться в дискуссии между покупателями российского газа и Газпромом. Если же покупатели не согласятся на такую схему – будут судиться. И тут вопрос – что прописано в контрактах. Очевидно, что валютой расчета там значатся доллар или евро. Но Газпром, за которым стоит руководство РФ, может попытаться сослаться на форс-мажор. Мол, решением властей ряда стран Запада были заблокированы значительные золотовалютные резервы РФ, созданы риски для проведения платежей. Возможно, именно к таким вещам Россия попытается апеллировать в судах. Которые, скорее всего, будут", – прогнозирует Дмитрий Маруинч.

Прекращение поставок российского газа, по крайней мере, отдельным контрагентам (в той же Польше, которая жестко выступает против России), он считает вполне возможным. И предполагает, что это подстегнет цены на европейском рынке.

"Впрочем, Газпрому тоже придется непросто, – уверен эксперт. – Он будет перераспределять излишки газа в хранилища на территории РФ и немногочисленных дружественных стран. Возможно, часть скважин придется заглушить, часть работ оптимизировать. И всё же коллапса с 1 апреля вряд ли стоит ожидать".

Как сообщал портал, РФ готовит серию "референдумов" в своих квазиобразованиях.

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