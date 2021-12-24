Задержка "Северного потока-2": Россия использует рекордные цены на газ как средство давления на Европу

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Карина Ожерельева
Европа платит рекордные цены на газ из-за неподписания долгосрочных контрактов на поставку и может изменить ситуацию, прекратив задержки проходящего из России в Германию газопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделал в пятницу, 24 декабря, высокопоставленный российский чиновник. Об этом сообщает Reuters.
Газовые скважины на принадлежащем Газпрому газовом месторождении Бованенков на арктическом полуострове Ямал - Reuters
Цена на газ в Европе во вторник, 21 декабря, поднялась до нового рекорда – почти на 800% с начала года. В пятницу, 24 декабря, цена снизилась, но все еще была выше на 400%.
Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, что Германия перепродает российский газ Польше и Украине, что не способствует разгрузке перегретого рынка.
Рост цены на газ происходит на фоне роста напряженности между Москвой и Западом из-за Украины и длительного спора по поводу "Северного потока-2", который еще не начал коммерческие операции по поставкам российского газа.
Против проекта выступают Соединенные Штаты и, в частности, несколько восточноевропейских государств, утверждающих, что газопровод сделает Европейский Союз еще более зависимым от российского газа, уже обеспечивающего 35% потребностей Европейского Союза в газе.
По словам главы государственного оператора газотранспортной сети Сергея Макогона, российский "Газпром" сократил суточный транзит газа по территории Украины до 87,7 млн кубометров (млн кубометров) со 109 млн кубометров.
Макогон сказал, что Европа установила рекорд по добыче газа из хранилищ из-за нехватки поставок.
Россия неоднократно отвергала обвинения в использовании политического давления на газ и уверяет, что выполняет все объемы поставок. Компании, у которых есть соглашения о поставках, также заявили, что их контракты выполнены.
Как сообщали ранее "Комментарии", с 1 января Украина будет закупать газ в Венгрии.
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