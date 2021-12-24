Задержка "Северного потока-2": Россия использует рекордные цены на газ как средство давления на Европу

Европа платит рекордные цены на газ из-за неподписания долгосрочных контрактов на поставку и может изменить ситуацию, прекратив задержки проходящего из России в Германию газопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделал в пятницу, 24 декабря, высокопоставленный российский чиновник. Об этом сообщает Reuters.

Газовые скважины на принадлежащем Газпрому газовом месторождении Бованенков на арктическом полуострове Ямал - Reuters

Цена на газ в Европе во вторник, 21 декабря, поднялась до нового рекорда – почти на 800% с начала года. В пятницу, 24 декабря, цена снизилась, но все еще была выше на 400%.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, что Германия перепродает российский газ Польше и Украине, что не способствует разгрузке перегретого рынка.

Рост цены на газ происходит на фоне роста напряженности между Москвой и Западом из-за Украины и длительного спора по поводу "Северного потока-2", который еще не начал коммерческие операции по поставкам российского газа.

Против проекта выступают Соединенные Штаты и, в частности, несколько восточноевропейских государств, утверждающих, что газопровод сделает Европейский Союз еще более зависимым от российского газа, уже обеспечивающего 35% потребностей Европейского Союза в газе.

По словам главы государственного оператора газотранспортной сети Сергея Макогона, российский "Газпром" сократил суточный транзит газа по территории Украины до 87,7 млн ​​кубометров (млн кубометров) со 109 млн кубометров.

"Уменьшение поставок газа в Европейский Союз в то время, когда цены достигали 2000 долларов, говорит о том, что это не экономические решения, а чисто политические, направленные на усиление давления на ЕС по запуску "Северного потока-2" со стороны Российской Федерации", – сказал глава газотранспортной системы Сергей Макогон в Facebook.

Макогон сказал, что Европа установила рекорд по добыче газа из хранилищ из-за нехватки поставок.

Россия неоднократно отвергала обвинения в использовании политического давления на газ и уверяет, что выполняет все объемы поставок. Компании, у которых есть соглашения о поставках, также заявили, что их контракты выполнены.



Как сообщали ранее "Комментарии", с 1 января Украина будет закупать газ в Венгрии.

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