Запад уже пересматривает планы по помощи Украине: что беспокоит лидеров ЕС

Лидеры Европейского Союза уже активно разрабатывают планы на случай, если они будут вынуждены оказаться в новых обстоятельствах, когда к власти в США вернется Дональд Трамп и прекратит оказывать помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, у западных политиков возникли опасения относительно обмена разведданными и будущего Украины после того, как стало известно о тесных связях Трампа с Путиным.

"Очень неприятно думать, что Запад окажется в любовной тройке с Путиным, если Трамп станет президентом. Если он вернется, продажи попкорна в Москве и Пекине взлетят до небес. Все, что им останется — это сидеть сложа руки и наблюдать, как Запад разрывается на части во внутренних разногласиях", — отметил европейский дипломатический источник для The Telegraph.

Авторы материала отметили, что один из вопросов, который стоит перед лидерами Европы, заключается в том, что им придется увеличить поставки оружия для Украины, если Трамп решит прекратить военную помощь от США.

Издание "The Telegraph" напомнило, что Дональд Трамп неоднократно публично говорил, что мог бы закончить войну в Украине, путем соглашения между Киевом и Москвой. По его словам, Путин не начал бы полномасштабное вторжение в Украину, если бы он был президентом на тот момент.

"Это вызвало опасения среди европейских правительств, что он может заставить Украину отдать земли России в обмен на прекращение огня", — добавили в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не настроен на продолжение американской поддержки Украины. Такое заявление политик сделал в интервью изданию "Punchbowl news".

"У меня нет аппетита относительно дальнейшего финансирования Украины, и я надеюсь, что это не нужно. Если президент Трамп победит, я считаю, что он действительно сможет завершить этот конфликт. Я действительно так считаю. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет, что этого уже достаточно", — заявил Джонсон.



