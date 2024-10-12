Запад уже пересматривает планы по помощи Украине: что беспокоит лидеров ЕС

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Кравцев Сергей
Лидеры Европейского Союза уже активно разрабатывают планы на случай, если они будут вынуждены оказаться в новых обстоятельствах, когда к власти в США вернется Дональд Трамп и прекратит оказывать помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В частности, у западных политиков возникли опасения относительно обмена разведданными и будущего Украины после того, как стало известно о тесных связях Трампа с Путиным.
Авторы материала отметили, что один из вопросов, который стоит перед лидерами Европы, заключается в том, что им придется увеличить поставки оружия для Украины, если Трамп решит прекратить военную помощь от США.
Издание "The Telegraph" напомнило, что Дональд Трамп неоднократно публично говорил, что мог бы закончить войну в Украине, путем соглашения между Киевом и Москвой. По его словам, Путин не начал бы полномасштабное вторжение в Украину, если бы он был президентом на тот момент.
Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не настроен на продолжение американской поддержки Украины. Такое заявление политик сделал в интервью изданию "Punchbowl news".
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