Запад выдвинул Китаю ультиматум по Украине: Боррель рассказал подробности



















От того, какую позицию займет Китай в войне в Украине, будут зависеть отношения между Пекином и Западом. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции 4 апреля.

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

Политик заявил, что позиция официального Пекина по поводу военных преступлений РФ будет определять "качество отношений" стран Запада с Пекином.

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"Существует четкое ожидание, что постоянный член Совбеза выступит в защиту международного порядка, основанного на правилах. И Китай имеет моральную обязанность содействовать справедливому миру. Они не могут встать на сторону агрессора, не могут военно поддерживать агрессию", – сказал Боррель.

Кроме этого, Боррель назвал "ироническим" тот факт, что РФ разместила ядерное оружие в Беларуси только спустя несколько дней после того, как Си Цзиньпин говорил с Путиным в Москве о необходимости отказа от размещения ядерного оружия за границей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что две страны проголосовали против расследования военных преступлений России в Украине . Совет ООН по правам человека выставил на голосование продлить еще на один год деятельность Комиссии по военным преступлениям России в Украине. Две страны проголосовали против – Китай и Россия. Совет ООН по правам человека принял большинством голосов продолжить деятельность Комиссии по военным преступлениям России в Украине еще на год. Поддержали такую инициативу 28 стран, 17 воздержались, а две страны проголосовали против. Ими оказались Россия и Китай. Южная Африка воздержалась, однако заявила, что такая инициатива может создать еще больше проблем между враждующими странами.