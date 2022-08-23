Запрет въезда для туристов из РФ: какие страны готовятся принять решения

Балтийские страны, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд для российских туристов. Такое решение рассматривается как альтернатива на случай, если ограничение не реализуют на уровне Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Reuters" со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Глава МИД отметил, что он уже провел переговоры с министрами иностранных дел стран Балтии, Польши и Финляндия. По ключевому вопросу нет никаких разногласий.

По мнению Ландсбергиса, россияне не имеют права свободно въезжать на территорию стран ЕС, ведь их страна продолжает совершать геноцид украинского народа.

Общую позицию по вопросу запрета въезда для граждан России Европейский Союз должен озвучить 29 августа, когда и состоится обсуждение запрета на въезд для россиян из-за войны против Украины.

В МИД Литвы отметили, понимая, что внутри ЕС до сих пор нет единой позиции по запрету на въезда для россиян, государства Балтии, Польша и Финляндия проведут отдельную встречу, где выработают свое решение на случай неготовности ЕС принять жесткое решение по РФ. На встрече будут обсуждаться региональные ограничения и единые правила для наложения санкций на туристов и выдачу виз диссидентам.

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