Во вторник, 20 января, в Страсбурге состоится пленарное заседание Европейского парламента, на котором депутаты проголосуют за ускоренную процедуру предоставления Украине кредита от ЕС на сумму 90 млрд. евро на 2026-2027 годы.

Фото: из открытых источников

Главным вопросом повестки дня будет принятие законопроектов, позволяющих выделить финансовую помощь Украине через специальный кредитный механизм поддержки. Голосование планируется к 13:00 по киевскому времени. Как отмечают в Европарламенте, речь идет об инициативе, предусматривающей усиленное сотрудничество 24 государств-членов ЕС и внесении изменений в Регламент об Ukraine Facility.

По данным ЕвроПравды, сейчас можно ожидать поддержки со стороны крупнейших парламентских фракций, поэтому шансы на принятие решения высоки. После голосования начнется ускоренный процесс согласования предложенных документов: финальные версии законопроектов будут рассмотрены Советом ЕС и утверждены в Европарламенте.

Дополнительно уже на следующий день, 21 января, в Брюсселе на уровне Комитета постоянных представителей (Coreper) состоится первое предметное обсуждение деталей украинского кредита. Эксперты и представители правительств 24 стран-членов ЕС будут обсуждать механизмы финансирования и сроки выделения средств.

Этот кредит в размере 90 млрд. евро является важным инструментом поддержки Украины в условиях восстановления экономики и укрепления финансовой стабильности. За счет этих средств страна сможет реализовывать программы развития, улучшать социальную инфраструктуру и поддерживать важные отрасли экономики. При этом ускоренная процедура принятия законопроектов демонстрирует готовность ЕС к оперативной финансовой помощи и стремление сохранить стабильность региона в условиях современных вызовов.

Как уже писали "Комментарии", влияние и репутация Владимира Путина стремительно слабеют как внутри России, так и за ее пределами. Это становится заметным не только для международного сообщества, но и для ключевых партнеров Кремля, в частности, президента США Дональда Трампа, а также для прорежимных и военных кругов самой РФ. Об этом говорится в материале The Washington Post.