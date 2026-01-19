logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Завтра вирішальний день для України: на який крок може піти Європа
commentss НОВИНИ Всі новини

Завтра вирішальний день для України: на який крок може піти Європа

Євродепутати 20 січня розглянуть термінову процедуру для надання Україні 90 млрд євро кредиту на два роки

19 січня 2026, 14:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У вівторок, 20 січня, у Страсбурзі відбудеться пленарне засідання Європейського парламенту, на якому депутати проголосують за прискорену процедуру надання Україні кредиту від ЄС на суму 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Завтра вирішальний день для України: на який крок може піти Європа

Фото: з відкритих джерел

Головним питанням порядку денного буде ухвалення законопроєктів, що дозволяють виділити фінансову допомогу Україні через спеціальний Кредитний механізм підтримки. Голосування планується на 13:00 за київським часом. Як зазначають у Європарламенті, мова йде про ініціативу, яка передбачає посилену співпрацю 24 держав-членів ЄС та внесення змін до Регламенту про Ukraine Facility.

За даними “ЄвроПравди”, наразі можна очікувати підтримки з боку найбільших парламентських фракцій, тож шанси на ухвалення рішення є високими. Після голосування розпочнеться пришвидшений процес погодження запропонованих документів: фінальні версії законопроєктів будуть розглянуті Радою ЄС та повторно затверджені у Європарламенті.

Додатково, вже наступного дня, 21 січня, у Брюсселі на рівні Комітету постійних представників (Coreper) відбудеться перше предметне обговорення деталей українського кредиту. Експерти та представники урядів 24 країн-членів ЄС обговорюватимуть механізми фінансування та строки виділення коштів.

Цей кредит у розмірі 90 млрд євро є важливим інструментом підтримки України в умовах відновлення економіки та зміцнення фінансової стабільності. За рахунок цих коштів країна зможе реалізовувати програми розвитку, покращувати соціальну інфраструктуру та підтримувати критично важливі галузі економіки. При цьому пришвидшена процедура ухвалення законопроєктів демонструє готовність ЄС до оперативної фінансової допомоги та прагнення зберегти стабільність регіону в умовах сучасних викликів.

Як вже писали "Коментарі", вплив і репутація Володимира Путіна стрімко слабшають як усередині Росії, так і за її межами. Це стає помітним не лише для міжнародної спільноти, а й для ключових партнерів Кремля, зокрема президента США Дональда Трампа, а також для прорежимних і провійськових кіл самої РФ. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини