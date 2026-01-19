Завтра вирішальний день для України: на який крок може піти Європа

У вівторок, 20 січня, у Страсбурзі відбудеться пленарне засідання Європейського парламенту, на якому депутати проголосують за прискорену процедуру надання Україні кредиту від ЄС на суму 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Головним питанням порядку денного буде ухвалення законопроєктів, що дозволяють виділити фінансову допомогу Україні через спеціальний Кредитний механізм підтримки. Голосування планується на 13:00 за київським часом. Як зазначають у Європарламенті, мова йде про ініціативу, яка передбачає посилену співпрацю 24 держав-членів ЄС та внесення змін до Регламенту про Ukraine Facility.

За даними “ЄвроПравди”, наразі можна очікувати підтримки з боку найбільших парламентських фракцій, тож шанси на ухвалення рішення є високими. Після голосування розпочнеться пришвидшений процес погодження запропонованих документів: фінальні версії законопроєктів будуть розглянуті Радою ЄС та повторно затверджені у Європарламенті.

Додатково, вже наступного дня, 21 січня, у Брюсселі на рівні Комітету постійних представників (Coreper) відбудеться перше предметне обговорення деталей українського кредиту. Експерти та представники урядів 24 країн-членів ЄС обговорюватимуть механізми фінансування та строки виділення коштів.

Цей кредит у розмірі 90 млрд євро є важливим інструментом підтримки України в умовах відновлення економіки та зміцнення фінансової стабільності. За рахунок цих коштів країна зможе реалізовувати програми розвитку, покращувати соціальну інфраструктуру та підтримувати критично важливі галузі економіки. При цьому пришвидшена процедура ухвалення законопроєктів демонструє готовність ЄС до оперативної фінансової допомоги та прагнення зберегти стабільність регіону в умовах сучасних викликів.

