Заявление Фицо о поддержке Украины привело к обратному эффекту в Словакии: озвучено резкое заявление

Националисты требуют моратория на поддержку членства Украины в Евросоюзе на весь период работы текущего созыва парламента

5 мая 2026, 13:15
Клименко Елена

Партия Словацкая национальная партия, входящая в правящую коалицию в Словакии, обратилась с жестким требованием к премьер-министру страны Роберту Фицо о позиции в вопросе евроинтеграции Украины. Политическая сила настаивает, чтобы правительство воздержалось от поддержки вступления Украины в Европейский Союз как минимум до завершения работы нынешнего состава парламента.

В своем заявлении лидер партии Андрей Данко подчеркнул, что SNS не согласен с возможными договоренностями между руководством Словакии и украинской стороной о поддержке евроинтеграционного курса Киева. Он подчеркнул, что партия выступает против вступления Украины в ЕС и считает, что у действующего премьера нет достаточного политического мандата для принятия таких решений от имени государства.

Отдельно националисты предложили ввести фактический мораторий на какие-либо решения или публичную поддержку членства Украины в Евросоюзе на период работы действующего парламента. Они заявили, что готовы даже к политической ответственности, если их требования не будут учтены правительством.

В SNS также подчеркнули, что настаивают на четких гарантиях: по их позиции премьер-министр не должен поддерживать никаких решений, которые могут способствовать вступлению Украины в ЕС в рамках текущего правительственного срока.

В то же время, ранее Роберт Фицо заявлял о поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. После переговоров с президентом Украины он подчеркивал, что, несмотря на разногласия по отдельным вопросам, Словакия заинтересована в сохранении добрососедских и конструктивных отношений с Киевом.  

"Комментарии" уже писали , что Украина существенно расширила возможности своих дальнобойных беспилотников, которые теперь способны поражать объекты на территории России на расстоянии до 1600 километров. По оценкам международных аналитиков, в зоне досягаемости оказалась около четверти территории РФ. При этом атаки все чаще происходят не только вблизи фронта, но и в глубоком тылу, включая районы Урала, ранее считавшиеся удаленными от боевых действий.



