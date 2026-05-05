Заява Фіцо про підтримку України призвела до зворотнього ефекту у Словаччині: озвучено різку заяву

Партія Словацька національна партія, яка входить до правлячої коаліції у Словаччині, звернулася з жорсткою вимогою до прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо щодо позиції у питанні євроінтеграції України. Політична сила наполягає, щоб уряд утримався від підтримки вступу України до Європейського Союзу щонайменше до завершення роботи нинішнього складу парламенту.

У своїй заяві лідер партії Андрей Данко наголосив, що SNS не погоджується з можливими домовленостями між керівництвом Словаччини та українською стороною щодо підтримки євроінтеграційного курсу Києва. Він підкреслив, що партія виступає проти вступу України до ЄС і вважає, що чинний прем’єр не має достатнього політичного мандата для ухвалення таких рішень від імені держави.

Окремо націоналісти запропонували запровадити фактичний мораторій на будь-які рішення або публічну підтримку членства України в Євросоюзі на період роботи чинного парламенту. Вони заявили, що готові навіть до політичної відповідальності, якщо їхні вимоги не будуть враховані урядом.

У SNS також підкреслили, що наполягають на чітких гарантіях: за їхньою позицією, прем’єр-міністр не повинен підтримувати жодних рішень, які можуть сприяти вступу України до ЄС у межах поточного урядового терміну.

Водночас раніше Роберт Фіцо заявляв про підтримку євроінтеграційних прагнень України. Після переговорів із президентом України він наголошував, що, попри розбіжності в окремих питаннях, Словаччина зацікавлена у збереженні добросусідських і конструктивних відносин із Києвом.

