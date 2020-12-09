Здание Еврокомиссии обложили грязными сапогами в знак протеста (фото)

Фермеры в Бельгии принесли десятки пар резиновых сапог под здание Еврокомиссии в центре Брюсселя, чтобы выразить протест против общеевропейской политики в сельском хозяйстве.

Акция под зданием Еврокомиссии

Обувь, по замыслу участников протеста, символизирует лопнутое терпение сельских жителей. Мелкие фермеры потеряли много денег, или полностью прекратили работу, не выдержав конкуренции.

"Сапоги, выставленные у здания Европейской Комиссии, символизируют исчезновение крестьянства в Бельгии. Еженедельно 18 фермерских хозяйств прекращают свою деятельность", — говорится в коммюнике Национального центра сотрудничества и развития, объединяющий десятки НПО в Бельгии.

Напомним, Ангела Меркель в среду, 9 декабря, призвала ввести новые ограничения до середины января по всей Германии, где существующих мер оказалось недостаточно.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вакцина против Covid-19, разработанная AstraZeneca и Британским Оксфордским университетом, во вторник стала первым препаратом, эффективность которого была подтверждена научным журналом The Lancet.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!