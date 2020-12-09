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Главная Новости Мир ЕС Здание Еврокомиссии обложили грязными сапогами в знак протеста (фото)
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Здание Еврокомиссии обложили грязными сапогами в знак протеста (фото)

Обувь, по замыслу участников протеста, символизирует лопнутое терпение сельских жителей

сегодня, 14:35
Автор:

Татьяна Лозовенко

Фермеры в Бельгии принесли десятки пар резиновых сапог под здание Еврокомиссии в центре Брюсселя, чтобы выразить протест против общеевропейской политики в сельском хозяйстве. 

Здание Еврокомиссии обложили грязными сапогами в знак протеста (фото)

Акция под зданием Еврокомиссии

Обувь, по замыслу участников протеста, символизирует лопнутое терпение сельских жителей. Мелкие фермеры потеряли много денег, или полностью прекратили работу, не выдержав конкуренции.

"Сапоги, выставленные у здания Европейской Комиссии, символизируют исчезновение крестьянства в Бельгии. Еженедельно 18 фермерских хозяйств прекращают свою деятельность", — говорится в коммюнике Национального центра сотрудничества и развития, объединяющий десятки НПО в Бельгии.

Напомним, Ангела Меркель в среду, 9 декабря, призвала ввести новые ограничения до середины января по всей Германии, где существующих мер оказалось недостаточно.

Ранее "Комментарии" сообщали, что вакцина против Covid-19, разработанная AstraZeneca и Британским Оксфордским университетом, во вторник стала первым препаратом, эффективность которого была подтверждена научным журналом The Lancet. 


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Источник: https://uain.be/2020/12/09/fermery-belgiyi-prynesly-choboty-do-budivli-yes-vymagayuchy-spravedlyvosti/
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