Здание Еврокомиссии обложили грязными сапогами в знак протеста (фото)

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Татьяна Лозовенко
Фермеры в Бельгии принесли десятки пар резиновых сапог под здание Еврокомиссии в центре Брюсселя, чтобы выразить протест против общеевропейской политики в сельском хозяйстве.
Акция под зданием Еврокомиссии
Обувь, по замыслу участников протеста, символизирует лопнутое терпение сельских жителей. Мелкие фермеры потеряли много денег, или полностью прекратили работу, не выдержав конкуренции.
Напомним, Ангела Меркель в среду, 9 декабря, призвала ввести новые ограничения до середины января по всей Германии, где существующих мер оказалось недостаточно.
Ранее "Комментарии" сообщали, что вакцина против Covid-19, разработанная AstraZeneca и Британским Оксфордским университетом, во вторник стала первым препаратом, эффективность которого была подтверждена научным журналом The Lancet.
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