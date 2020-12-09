Меркель призвала к ужесточению карантина

Ангела Меркель в среду, 9 декабря, призвала ввести новые ограничения до середины января по всей Германии, где существующих мер оказалось недостаточно. Об этом пишет Le Figaro.

Канцлер Германии Ангела Меркель

"Сокращение количества контактов недостаточно", — заявила канцлер перед Палатой депутатов.

Она посчитала оправданными мнение группы экспертов о закрытии всех непродовольственных магазинов и школ. Канцлер также призвала свести к минимуму контакты во время праздников.

Страна должна сделать все возможное, чтобы избежать экспоненциального роста количества больных, настаивала Меркель. В Германии зарегистрировано рекордное количество смертей за последние 24 часа — 590.

Федеральное правительство и региональные лидеры должны встретиться до Рождества, чтобы обсудить возможные меры по борьбе с распространением пандемии. Несколько особо пострадавших регионов, таких как Бавария и Саксония, уже взяли на себя инициативу. Другие не хотят ужесточать текущую систему ограничений, менее строгую, чем в других европейских странах, таких как Франция.

Напомним, недавно Германия объявила о вакцинации в первые дни нового года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что cлужбы разведки США и Германии в очередной раз выступили с предупреждением, что установленное правительством Китая налоговое программное обеспечение содержит вредоносное ПО, которое обеспечивает доступ к приложениям.













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