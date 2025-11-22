logo

Зеленский и лидеры ЕС будут переписывать мирный план США: стали известны детали
Зеленский и лидеры ЕС будут переписывать мирный план США: стали известны детали

Зеленский и лидеры Франции, Германии и других стран Европы спешат отредактировать план, чтобы Украина согласилась на требования США

22 ноября 2025, 13:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США до 27 ноября, чтобы они были справедливыми для Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Зеленский и лидеры ЕС будут переписывать мирный план США: стали известны детали

Владимир Зеленский вместе с партнерами Украины. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, европейские лидеры отчаянно пытаются выиграть для Украины больше времени для разработки нового соглашения о прекращении огня с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела крайний срок — День благодарения, 27 ноября.

Поэтому Зеленский и лидеры Франции, Германии и других стран Европы спешат отредактировать на требования США, чтобы Украина согласилась на план из 28 пунктов до следующего четверга. Их подход, по словам источников агентства, является осторожным: как по сути переписать большую часть документа, но представить его как конструктивные обновления.

Читайте также на портале "Комментарии" — с большой вероятностью можно сказать, что путинский режим пытается разъединить Украину и Соединенные Штаты Америки, чтобы Россия могла продолжать войну без поддержки и содействия со стороны США и Запада. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – в СМИ продолжает активно обсуждаться так называемый "мирный план" Трампа. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина готова работать над этим мирным планом, но после консультаций с европейскими партнерами отметил, что ключевые пункты должны быть откорректированы. Как себя дальше будет вести официальный Киев? Возможно ли, что президент пойдет на создание коалиционного большинства в Раде, чтобы снять с себя ответственность за согласие на принятие такого "мирного плана"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-21/europe-pushes-for-more-time-after-us-sets-ukraine-deal-deadline?srnd=homepage-europe
