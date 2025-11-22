Зеленский и лидеры ЕС будут переписывать мирный план США: стали известны детали

Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США до 27 ноября, чтобы они были справедливыми для Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Владимир Зеленский вместе с партнерами Украины. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, европейские лидеры отчаянно пытаются выиграть для Украины больше времени для разработки нового соглашения о прекращении огня с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела крайний срок — День благодарения, 27 ноября.

Поэтому Зеленский и лидеры Франции, Германии и других стран Европы спешат отредактировать на требования США, чтобы Украина согласилась на план из 28 пунктов до следующего четверга. Их подход, по словам источников агентства, является осторожным: как по сути переписать большую часть документа, но представить его как конструктивные обновления.

