Зеленський та лідери ЄС будуть переписувати мирний план США: стали відомі деталі

Президент Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами намагаються встигнути відредагувати пункти мирного плану США до 27 листопада, щоб вони були справедливими для Києва. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Володимир Зеленський разом із партнерами України. Фото: із відкритих джерел

Агентство зазначає, що європейські лідери відчайдушно намагаються виграти для України більше часу для розробки нової угоди про припинення вогню з Росією після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа ввела крайній термін — День подяки, 27 листопада.

Тому Зеленський та лідери Франції, Німеччини та інших країн Європи поспішають відредагувати на вимоги США, щоб Україна погодилася на план із 28 пунктів до наступного четверга. Їхній підхід, за словами джерел агентства, є обережним: як по суті переписати більшу частину документа, але подати його як конструктивні оновлення.

