Зеленський та лідери ЄС будуть переписувати мирний план США: стали відомі деталі

Зеленський та лідери Франції, Німеччини та інших країн Європи поспішають відредагувати план, щоб Україна погодилася на вимоги США

22 листопада 2025, 13:17
Президент Володимир Зеленський разом із європейськими лідерами намагаються встигнути відредагувати пункти мирного плану США до 27 листопада, щоб вони були справедливими для Києва. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Bloomberg".

Зеленський та лідери ЄС будуть переписувати мирний план США: стали відомі деталі

Володимир Зеленський разом із партнерами України. Фото: із відкритих джерел

Агентство зазначає, що європейські лідери відчайдушно намагаються виграти для України більше часу для розробки нової угоди про припинення вогню з Росією після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа ввела крайній термін — День подяки, 27 листопада.

Тому Зеленський та лідери Франції, Німеччини та інших країн Європи поспішають відредагувати на вимоги США, щоб Україна погодилася на план із 28 пунктів до наступного четверга. Їхній підхід, за словами джерел агентства, є обережним: як по суті переписати більшу частину документа, але подати його як конструктивні оновлення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з великою ймовірністю можна сказати, що путінський режим намагається роз'єднати Україну та Сполучені Штати Америки, щоб Росія могла продовжувати війну без підтримки та сприяння США та Заходу. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ЗМІ продовжує активно обговорюватись так званий "мирний план" Трампа. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що Україна готова працювати над цим мирним планом, але після консультацій із європейськими партнерами зазначив, що ключові пункти мають бути скориговані. Як себе далі поводитиме офіційний Київ? Чи можливо, що президент піде на створення коаліційної більшості у Раді, щоб зняти з себе відповідальність за згоду на ухвалення такого "мирного плану"? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-21/europe-pushes-for-more-time-after-us-sets-ukraine-deal-deadline?srnd=homepage-europe
