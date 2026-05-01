Давление президента Украины Владимира Зеленского на ускоренное присоединение Украины к Европейскому Союзу влечет за собой растущее напряжение в отношениях с европейскими столицами, в то время, когда США взвешивают вопрос о своей поддержке Киева. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники.

Отмечается, что такие требования лишь усугубляют разочарование Украины из-за отказа Евросоюза ускорить процесс вступления.

Зеленский, стремясь ускорить интеграцию Украины в ЕС, приобретает все более евроскептическую риторику, что вредит поиску компромиссов и ставит под вопрос взаимопонимание между Украиной и Европой. В Киеве, по данным Financial Times, активно критикуют Еврокомиссию за недостаточную готовность содействовать вступлению Украины в ЕС и настаивают на ускорении процесса. Украинские чиновники утверждают, что у Европейского Союза такая же потребность в Украине, как и Киев в членстве.

Однако чиновники ЕС, как отмечают источники издания, считают, что в Украине не совсем понимают истинную суть процесса расширения ЕС. Членство в Евросоюзе — это не просто "подарок", как считается в Киеве, а сложный и длительный процесс, требующий значительных реформ и адаптации.

"Членство в ЕС — это не то, что можно просто получить. Возможно, в Украине возникло недоразумение на этот счет", — сказал один из европейских дипломатов.

Другой чиновник подчеркнул, что в отношениях между Киевом и Брюсселем существует "реальная проблема", поскольку украинские власти не всегда правильно понимают механизмы расширения Евросоюза.

