Главная Новости Мир ЕС Зеленский собственными руками нанес непоправимый ущерб имиджу Украины: раскрыта причина
Зеленский собственными руками нанес непоправимый ущерб имиджу Украины: раскрыта причина

Европейские чиновники считают, что Украина неправильно оценивает процесс присоединения к ЕС и недостаточно эффективно борется с коррупцией

1 мая 2026, 11:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Давление президента Украины Владимира Зеленского на ускоренное присоединение Украины к Европейскому Союзу влечет за собой растущее напряжение в отношениях с европейскими столицами, в то время, когда США взвешивают вопрос о своей поддержке Киева. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники.

Фото: из открытых источников

Отмечается, что такие требования лишь усугубляют разочарование Украины из-за отказа Евросоюза ускорить процесс вступления.  

Зеленский, стремясь ускорить интеграцию Украины в ЕС, приобретает все более евроскептическую риторику, что вредит поиску компромиссов и ставит под вопрос взаимопонимание между Украиной и Европой. В Киеве, по данным Financial Times, активно критикуют Еврокомиссию за недостаточную готовность содействовать вступлению Украины в ЕС и настаивают на ускорении процесса. Украинские чиновники утверждают, что у Европейского Союза такая же потребность в Украине, как и Киев в членстве.

Однако чиновники ЕС, как отмечают источники издания, считают, что в Украине не совсем понимают истинную суть процесса расширения ЕС. Членство в Евросоюзе — это не просто "подарок", как считается в Киеве, а сложный и длительный процесс, требующий значительных реформ и адаптации.

"Членство в ЕС — это не то, что можно просто получить. Возможно, в Украине возникло недоразумение на этот счет", — сказал один из европейских дипломатов.

Другой чиновник подчеркнул, что в отношениях между Киевом и Брюсселем существует "реальная проблема", поскольку украинские власти не всегда правильно понимают механизмы расширения Евросоюза.

Как уже писали "Комментарии", продолжающаяся война в Иране может казаться выгодной для России из-за значительного скачка цен на нефть. Однако эта выгода временная и обманчивая. На самом деле выгоду из конфликта в Иране получает не Россия, а Украина.



