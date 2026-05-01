Зеленський власними руками завдав непоправної шкоди іміджу України: розкрито причину
Зеленський власними руками завдав непоправної шкоди іміджу України: розкрито причину

Європейські чиновники вважають, що Україна неправильно оцінює процес приєднання до ЄС і не достатньо ефективно бореться з корупцією

1 травня 2026, 11:40
Клименко Елена

Натиск президента України Володимира Зеленського на пришвидшене приєднання України до Європейського Союзу спричиняє зростаюче напруження у відносинах з європейськими столицями, в той час, коли США зважують питання про свою підтримку Києва. Про це пише Financial Times, посилаючись на дипломатичні джерела.

Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що такі вимоги лише поглиблюють розчарування України через відмову Євросоюзу пришвидшити процес вступу. 

Зеленський, прагнучи прискорити інтеграцію України в ЄС, набуває дедалі більш євроскептичної риторики, що шкодить пошуку компромісів і ставить під питання взаєморозуміння між Україною та Європою. У Києві, за даними Financial Times, активно критикують Єврокомісію за недостатню готовність сприяти вступу України в ЄС і наполягають на прискоренні процесу. Українські посадовці стверджують, що Європейський Союз має таку ж потребу в Україні, як і Київ у членстві.

Однак високопосадовці ЄС, як зазначають джерела видання, вважають, що в Україні не зовсім розуміють справжню суть процесу розширення ЄС. Членство в Євросоюзі — це не просто "подарунок", як вважається в Києві, а складний і тривалий процес, що вимагає значних реформ і адаптації.

"Членство в ЄС — це не те, що можна просто дістати. Можливо, в Україні виникло непорозуміння на цей рахунок", — сказав один з європейських дипломатів. 

Інший чиновник наголосив, що у відносинах між Києвом та Брюсселем існує "реальна проблема", оскільки українська влада не завжди правильно розуміє механізми розширення Євросоюзу.

Як вже писали "Коментарі", війна в Ірані, яка наразі триває, може здаватися вигідною для Росії через значний стрибок цін на нафту. Однак ця вигода є тимчасовою і обманливою. Насправді, вигоду з конфлікту в Ірані отримує не Росія, а Україна.  

 



