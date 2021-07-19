Зеленский в Грузии встретится с двумя президентами: какие ожидания от встречи

Президент Владимир Зеленский отправился 19 июля с визитом в Грузию, где проведет встречу с президентом этой страны Саломе Зурабишивили и молдавским лидером Майей Санду. Руководители трех государств подпишут Декларацию саммита "Ассоциированного трио", а также проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Какие ожидания от встречи? Насколько важно для нашей страны данное соглашение? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что ожиданий от встречи не так много. Но это не значит, что так не важна.

"Вряд ли одна встреча может кардинал изменить ситуацию. Но такие мероприятия проводить надо, — уверена аналитик. – Это правильная, закономерная веха сотрудничества. На сегодня из постсоветских государств именно Украину, Грузию и Молдову объединяет ряд важных общих проблем и задач. Во-первых – это наличие замороженных или полузамороженных конфликтов, участником которых является РФ. Именно она (или при ее помощи) были созданы т.н. "республики" — непризнанные, самопровозглашенные. В Молдове это Приднестровье. В Грузии – Южная Осетия и Абхазия. В Украине – ОРДО и ОРЛО (или, как их называют в РФ – "ДНР" и "ЛНР"). Общая проблема. Если здесь будет выстроен некий общий подход и постоянное подчеркивание общих усилий по возврату территориальной целостности, это будет в пользу каждой из пострадавших стран. Это не позволит забыть проблему. Это будет показывать Россию как системного дестабилизатора, который пытается созданием таких военных конфликтов и особых статусов мешать развитию соседних государств, их евроатлантической интеграции".

Вторая общая черта, по словам Олеся Яхно, что три страны двигаются по пути большей интеграции в сторону Запада. Особенно Грузия и Украина, если мы говорим о движении в НАТО.

"Также видна явная конкуренция в Украине, Грузии и Молдове пророссийских и и проевропейских сил. В Украине, казалось бы преобладают именно проевропейские силы, потому что аннексирован Крым, длится военная фаза на Донбасса. Но всё равно есть сложности – и в силу масштаба нашей страны, и по причине постоянно противодействия России на всех уровнях. И если одна из стран (сейчас Молдова, где на президентских и парламентских выборах победили проевропейские силы) показывает позитивный результат во внутренних преобразованиях, это будет хорошо для остальных стран, идущих тем же курсом. Потому крайне важен такой позитивный образец нового времени на постсоветском пространстве", — уверена Олеся Яхно.

Аналитик резюмирует: вне зависимости от того какой будет результат сегодняшней встречи, сам ее факт – это правильное решение. Нет попытки искусственного выстраивания диалога и сотрудничества. Оно естественно в силу внутренних и внешних вызовов, стоящих перед Украиной, Грузией и Молдовой.



Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике, политолог Петр Олещук отмечает, что Украина продолжает реализовывать стратегию по евроинтеграции, которая предусматривает создание "критической массы" поддержки этого вопроса.

"Взаимодействие по данному направлению с Молдовой и Грузией более чем логично, ибо наши страны объединяет многое. Мы одинаково декларируем цели евроинтеграции и приблизительно находимся на одном этапе этой интеграции. Кроме того, у нас похожие проблемы, связанные с территориальной целостностью стран. Отсюда логично предположить, что и получать ПДЧ и чёткие параметры интеграции в ЕС мы будем в одно и то же время. Потому нам целесообразно выступать вместе", — поясняет Петр Олещук.

Очевидно, что само по себе это ничего не обеспечит, подчеркивает эксперт. Но координация усилий поможет избежать ошибок, обмениваться опытом и использовать общие инструменты лоббирования своей позиции в ЕС и НАТО.

Напомним, двое украинцев, Владимир Дьяченко и Юрий Хомич, смогут вернуться на Родину после более чем полугода пребывания за решеткой в Грузии. Решение об освобождении заключенных было принято местными властями перед приездом украинского президента Владимира Зеленского в страну.

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