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Жители каких стран ЕС соглашаются покупать российский газ после войны. Результаты опроса

В общей сложности треть европейцев поддерживает идею покупки российского газа после прекращения войны. Какие страны больше всего хотят российского газа?

сегодня, 20:00
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Автор:

Slava Kot

Согласно исследованиям института IBRIS, больше всего сторонников импортировать газ из России поддерживают жители Греции, а поляки неохотно относятся к такой идее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование IBRIS, опубликовавшее издание Onet.

Жители каких стран ЕС соглашаются покупать российский газ после войны. Результаты опроса

Европейцы ответили, хотят ли они покупать российский газ. Фото из открытых источников

Институт IBRIS провел исследование, в котором опросил жителей девяти стран ЕС: Австрия, Греция, Италия, Испания, Польша, Португалия, Германия, Нидерланды и Франция. Итого эти страны составляют 3/4 граждан Европейского Союза.

Наибольшими приверженцами идеи покупки российского газа оказались греки – 63,6%, вторыми по желанию получать сырье из России стали австрийцы – 51,7%, а третьи немцы – 43,7%.

Наименее желающими импортировать газ из Российской Федерации оказались поляки – 53,5%, дальше расположились португальцы – 50,6%, а за ними испанцы – 49,7%.

Просмотреть результаты опроса жителей ЕС о согласии на поставку российского газа после войны можно ниже:

  • Греция – 63,6% опрошенных поддерживают покупку газа у России после войны.
  • Австрия – 51,7%
  • Германия – 43,7%.
  • Италия – 39,6%
  • Франция – 33,9%
  • Испания – 31,4%
  • Португалия – 26,4%
  • Нидерланды – 25,4%
  • Польша – 12,8%

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, в котором европейцы ответили согласны ли они на поставку оружия в Украину.

Также "Комментарии" писали о закрытой встрече в Турции, где собрались общественные деятели и активисты одной из республик России. В ходе речи они осудили российскую агрессию и выразили желание обрести независимость от Российской Федерации.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/swiat/kto-w-unii-popiera-dostawy-dla-ukrainy-polacy-dopiero-na-piatym-miejscu/5n46214
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