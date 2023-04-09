"Золотой миллиард" на развитие мирового оружестроения: Что ждет ВСУ

Евросоюз согласовал закупку миллиона боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Однако их заказы до сих пор обсуждают. Главная задача — проплатить средства тем странам, у которых есть эти снаряды и готовы отдать Украине за определенное финансовое возмещение. Еще один миллиард из выделенных двух Евросоюз планирует вложить в изготовление боеприпасов. Об этом в Телеэфире сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко, пишут "Комментарии".



Программа ЕС по передаче боеприпасов Украине: особенности и преимущества

На 2023 год страны Евросоюза в свои бюджеты заложили расширение расходов на закупку, изготовление оружия.

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“Каждое государство это делало индивидуально, но оно разработало свою программу помощи Украине. Но сейчас все начали понимать, что каждая страна с определенными особенностями вряд ли сможет индивидуально работать. Кроме того, Европейский Союз, если разобраться по большому счету, это более 400 миллионов населения со своими предпочтениями, мнениями и нужно с этим считаться”, — отметил Тимочко.

Кроме того, российский военный рынок лишился позиции на оружейном мировом рынке, сказал военный. И теперь стоит вопрос о заполнении этой ниши.

“А если учесть, что Россия в основном использует 152-й калибр, а страны НАТО 155-й, и государства, которые отказываются закупать оружие 152-го калибра у РФ, конечно, будут обязаны переходить на тот калибр, которого будет гораздо больше , который будет гораздо легче купить, который будет более эффективным”, – дополнил Тимочко.

Два млрд евро, выделенных в Европейский фонд мира, будут направлены и на закупку снарядов, и на их изготовление, что также важно для Украины.

“Их первая задача – проплатить средства тем странам, которые имеют эти снаряды и готовы отдать Украине, но хотят за это определенное финансовое возмещение. Это, в основном, касается европейских производителей оружия, потому что они по своей сути не интегрированы в государственную систему промышленности. Там действуют главным образом частные предприятия, с которыми государство заключает контракты и закупает оружие. И второй момент тоже нам очень важен, поскольку они пытаются второй миллиард вложить в изготовление. С учетом всех расходов на них с целью удешевления. Следовательно, боеприпасы, которые будут заходить по этой программе, будут дешевле автоматически. Они будут конкурентоспособны и автоматически дают возможность вытеснять российскую оружейную составляющую”, — акцентировал Тимочко.

Кроме того, говорит эксперт, мир получает конкурентоспособный снаряд, который в будущем будет занимать нишу на мировом рынке.

"И это очень важно, потому что приведет, в свою очередь, к быстрому моральному старению российского оружия", — сказал военный.

Этот аспект очень серьезно и внимательно необходимо рассматривать и изучать, говорит Тимочко, потому что впервые такой мировой экономический анклав, как Европейский Союз, вносит изменения в свою доктрину функционирования как такового из политически-экономической в милитарную. Это совершенно меняет всю мировую политику, которая была до сих пор.

"На самом деле это "золотой миллиард" на развитие мирового оружестроения. Война – это тоже политика. И важно то, что и государства Европейского Союза, которые работали до этого на либерализацию, на обеспечение максимальных благ своего гражданина, сейчас буквально за год изменили абсолютно свою доктрину, свое видение и начали готовиться серьезно к войне, к увеличению своего рынка”, — резюмировал Тимочко.

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