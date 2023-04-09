"Золотой миллиард" на развитие мирового оружестроения: Что ждет ВСУ

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Моесеенко Валентина
Евросоюз согласовал закупку миллиона боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Однако их заказы до сих пор обсуждают. Главная задача — проплатить средства тем странам, у которых есть эти снаряды и готовы отдать Украине за определенное финансовое возмещение. Еще один миллиард из выделенных двух Евросоюз планирует вложить в изготовление боеприпасов. Об этом в Телеэфире сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко, пишут "Комментарии".
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На 2023 год страны Евросоюза в свои бюджеты заложили расширение расходов на закупку, изготовление оружия.
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Кроме того, российский военный рынок лишился позиции на оружейном мировом рынке, сказал военный. И теперь стоит вопрос о заполнении этой ниши.
Два млрд евро, выделенных в Европейский фонд мира, будут направлены и на закупку снарядов, и на их изготовление, что также важно для Украины.
Кроме того, говорит эксперт, мир получает конкурентоспособный снаряд, который в будущем будет занимать нишу на мировом рынке.
Этот аспект очень серьезно и внимательно необходимо рассматривать и изучать, говорит Тимочко, потому что впервые такой мировой экономический анклав, как Европейский Союз, вносит изменения в свою доктрину функционирования как такового из политически-экономической в милитарную. Это совершенно меняет всю мировую политику, которая была до сих пор.
Напомним, "Комментарии" писали, что оккупационные войска не оставляют попыток захватить как можно больше территорий Украины. Однако благодаря искусной работе ВСУ они ежедневно несут бешеные потери.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что к Пасхе рашисты хотят взять Бахмут. Вместо ПВК "Вагнер" на штурмах появляется десант со своим штатным вооружением и специфическими видами бронетехники.
Читайте на сайте "Комментарии" — украинские военные показали, как работает ЗРК NASAMS. С осени прошлого года зенитно-ракетный комплекс NASAMS стоит в защите украинского неба.
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