Звонок Путину не стал сюрпризом для Брюсселя: Еврокомиссия напомнила Европе о главном условии

Европейская комиссия была заранее проинформирована о телефонном разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с Владимиром Путиным. Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя беседу, состоявшуюся 27 октября.

Еврокомиссия. Фото: из открытых источников

"Да, нас проинформировали до звонка", — подтвердила представитель Еврокомиссии.

По ее словам, разговор прошел на двусторонней основе и стал продолжением встречи Стубба и Стьоре в Осло 20 октября.

В Брюсселе отдельно подчеркнули важность согласованной европейской позиции в контактах с российским руководством.

"Что здесь действительно важно – сохранять единую позицию во время любых бесед с президентом Путиным", — отметила Пиньо.

При этом сама Еврокомиссия не изменила оценки перспектив мирного урегулирования войны против Украины. По словам пресс-секретаря, Брюссель по-прежнему не видит достаточных свидетельств того, что российский президент готов всерьез участвовать в мирных обсуждениях.

Заявление прозвучало на фоне подготовки к возможным трехсторонним переговорам по Украине в Абу-Даби. Вопрос о том, будут ли в них участвовать европейские представители, остается открытым. Пиньо сообщила, что у Еврокомиссии пока нет дополнительной информации, которую можно было бы обнародовать.

Таким образом, предварительное уведомление Брюсселя о контакте с Путиным не означает изменения общей линии ЕС. Европейские институты продолжают настаивать на единстве подходов, тогда как перспективы реального продвижения к миру остаются неопределенными. Главный вопрос теперь — приведут ли дипломатические контакты к конкретным результатам или останутся лишь очередным обменом позициями.

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