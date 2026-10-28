Дзвінок Путіну не став сюрпризом для Брюсселя: Єврокомісія нагадала Європі про головну умову

Європейську комісію було заздалегідь поінформовано про телефонну розмову президента Фінляндії Олександра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Володимиром Путіним. Про це заявила головний речник Єврокомісії Паула Піньо, коментуючи бесіду, що відбулася 27 жовтня.

Єврокомісія. Фото: з відкритих джерел

"Так, нас поінформували до дзвінка", — підтвердила представник Єврокомісії.

За її словами, розмова пройшла на двосторонній основі і стала продовженням зустрічі Стубба та Стьоре в Осло 20 жовтня.

У Брюсселі окремо наголосили на важливості узгодженої європейської позиції в контактах з російським керівництвом.

"Що тут справді важливо – зберігати єдину позицію під час будь-яких розмов із президентом Путіним", — зазначила Піньо.

При цьому сама Єврокомісія не змінила оцінку перспектив мирного врегулювання війни проти України. За словами прес-секретаря, Брюссель, як і раніше, не бачить достатніх свідчень того, що російський президент готовий серйозно брати участь у мирних обговореннях.

Заява прозвучала на тлі підготовки до можливих тристоронніх переговорів щодо України в Абу-Дабі. Питання про те, чи братимуть у них участь європейські представники, залишається відкритим. Піньо повідомила, що Єврокомісії поки що не має додаткової інформації, яку можна було б оприлюднити.

Таким чином, попереднє повідомлення Брюсселя про контакт із Путіним не означає зміни спільної лінії ЄС. Європейські інститути продовжують наполягати на єдності підходів, тоді як перспективи реального просування світу залишаються невизначеними. Головне питання тепер — чи призведуть дипломатичні контакти до конкретних результатів, чи залишаться лише черговим обміном позиціями.

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