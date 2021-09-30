Аэропорт в Нидерландах проводит эксперимент с поросятами

У взлетно-посадочной полосы аэропорта "Схипхол" расположены поля, на которые ежегодно прилетают гуси, чтобы пастись. Об этом пишет сайт Dutch News.

Свиньи на фермерских полях, фото Schiphol

В этом году аэропорт решил прибегнуть к радикальным методам борьбы с птицами, которые сталкиваются с самолетами в воздухе. Поэтому аэропорт проводит шестинедельный эксперимент. На поля выпустили 20 свиней местной свинофермы Buitengewone Varkens, которые будут доедать остатки урожая на полях, чтобы те не достались гусям. Ферма часто отдает животных "в аренду" фермерам для того, чтобы животные "работали" на полях, а когда свиньи подрастут, их режут.



На полях росла сахарная свекла, теперь остатками урожая на площади более 2 км лакомятся свиньи. Один участок поля оставили нетронутым и ожидают сосчитать сколько туда прилетит гусей.



"Успех проекта будет измеряться с помощью специального радиолокатора для птиц, который будет картографировать районы в Схипхоле и его окрестностях, которые больше всего посещают птицы, а также с помощью визуальных наблюдений", — рассказали в администрации аэропорта.

Птиц от взлетно-посадочных полос отпугивают лазерными лучами, звуковыми сигналами, над этим работают 20 диспетчеров круглосуточно. Однако птицы все еще прилетают в зону приземления самолетов.



По данным Схипхола, ежегодно фиксируют десятки столкновений самолетов с гусями. В среднем случается почти 7 столкновений на каждые 10 тысяч полетов.

Как сообщал портал "Комментарии", в аэропорту в Вашингтоне усилят меры безопасности накануне митинга сторонников Трампа. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что о митинге и его участниках есть информация, а правоохранительные органы будут реагировать соответственно. Вокруг Капитолия возвели забор перед вероятным митингом. Планируется акция в поддержку активистов, которые штурмовали Капитолий 6 января.

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