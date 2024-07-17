Одиозная ультраправая евродепутат из Румынии, Диана Шошоаке, известная своими антиукраинскими взглядами, пообещала привести священника в Европейский парламент, чтобы освятить помещение и очистить его от "дьяволов".

Диана Шошоаке (фото из открытых источников)

Об этом сообщает издание Politico.

Диана Шошоаке, эксцентричная лидер румынской ультраправой партии "SOS Румыния", недавно избрана депутатом Европарламента. Ранее, как член верхней палаты парламента Румынии, она приобрела скандальную популярность из-за своих позиций против иммиграции и вакцинации, а также из-за подрывного поведения в румынском парламенте.

"Так же, как и в румынском парламенте, здесь встречаются дьяволы", — сказала Шошоаке журналистам на этой неделе.

"Я привезу священника, чтобы освятить кабинеты, где только смогу. Это мое право на религию, выражение моей веры", — добавила она.

Шошоакэ пришла в парламент в традиционном румынском народном костюме в свой первый день работы. Она также принесла в здание миро, ладан и икону святой Параскевы. Политика не заверила, что после этого "отношение всех сразу изменилось".

Она также рассказала о встрече с главой Европарламента Робертой Мецолой, которая, по словам Шошоаке, побледнела при виде ее.

В своей первой речи в парламенте в среду Шошоаке, критикуемую за связи с Москвой, обвинила ЕС в разорении Румынии из-за помощи Украине. Она призвала прекратить поставки оружия Киеву.

"Вы уничтожили Румынию, все дороги уничтожены, румыны обнищали из-за непрерывной помощи украинцам", — сказала Шошоаке. Она также заявила, что обсуждала прекращение войны с Москвой, поскольку Россия якобы являлась "единственной стороной, которая хотела обсуждать мир".

Шошоаке обвинила Украину в "дискриминации румынского меньшинства", которое, по ее словам, "не имеет права разговаривать на румынском языке".

"Не знаю, знаете ли вы, но в Украине румыны не имеют права разговаривать на румынском. У нас там больше миллиона румынов, с ними плохо обращались, из 220 школ только 8 румынского языка, где не разговаривают на румынском. Им запрещено говорить, молиться. Пожалуйста, ради мира ведите мирные переговоры, не присылайте оружие, которым вы убиваете людей", — цинично заявила Диана Шошоаке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странский священник предусмотрел нападение на Трампа и спас его своей молитвой