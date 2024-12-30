Антизападный президент Грузии уже принимает первые решения, которым аплодируют в Кремле

Так называемый президент Грузии Михеил Кавелашвили, которого не признают значительная часть международных партнеров, действующая глава Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция, в день своей инаугурации подписал ряд законов, в частности запретил маски и пиротехнику на митингах, что очень похоже с теми правилами, которые действуют в путинской России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

Михеил Кавелашвили. Фото из открытых источников

В "Законодательном вестнике" опубликовали 28 законов за подписью Кавелашвили. Среди них, в частности, поправки к закону "О собраниях и массовых манифестациях", которые запрещают участникам акций протеста закрывать свои лица масками или другими средствами, а также использовать лазерные устройства и пиротехнику.

Также Кавелашвили подписал поправки к закону о госохране, которые лишают Саломе Зурабишвили государственной охраны.

Кроме того, подписаны поправки к закону о госслужбе, которые, по мнению правозащитников, упрощают увольнение сотрудников по политическим мотивам.

Часть законов, подписанных Кавелашвили, вступают в силу сразу после подписания.

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