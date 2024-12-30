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Антизападный президент Грузии уже принимает первые решения, которым аплодируют в Кремле

Новый президент Грузии запретил маски и пиротехнику на митингах и забрал госохрану у Зурабишвили

сегодня, 10:52
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Кравцев Сергей

Так называемый президент Грузии Михеил Кавелашвили, которого не признают значительная часть международных партнеров, действующая глава Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция, в день своей инаугурации подписал ряд законов, в частности запретил маски и пиротехнику на митингах, что очень похоже с теми правилами, которые действуют в путинской России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

Антизападный президент Грузии уже принимает первые решения, которым аплодируют в Кремле

Михеил Кавелашвили. Фото из открытых источников

В "Законодательном вестнике" опубликовали 28 законов за подписью Кавелашвили. Среди них, в частности, поправки к закону "О собраниях и массовых манифестациях", которые запрещают участникам акций протеста закрывать свои лица масками или другими средствами, а также использовать лазерные устройства и пиротехнику.

Также Кавелашвили подписал поправки к закону о госохране, которые лишают Саломе Зурабишвили государственной охраны.

Кроме того, подписаны поправки к закону о госслужбе, которые, по мнению правозащитников, упрощают увольнение сотрудников по политическим мотивам.                                                     

Часть законов, подписанных Кавелашвили, вступают в силу сразу после подписания.

Читайте также на портале "Комментарии" — оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она состоится 20 января 2025 года. Об этом сообщил республиканец Джо Уилсон, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей.

Также издание "Комментарии" сообщало – режим рухнет: в Грузии готовятся к новым выборам.




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