Апокалипсис сегодня: в Испании выпустили чай для конца света

Пока весь мир переживает из-за последствий пандемии коронавируса, маркетологи не стоят в сторонке. Для получения большей прибыли пытливые умы придумали необычную линейку чая, которую посвятили не много ни мало, концу света.

Чай для конца света / фото https://birdinflight.com/

Творческие люди из Мадрида придумали, и, более того, запустили в прокат необычную рекламу, идеей которой стала мысль встретить конец света с удовольствием. Клиентам предлагают приобрести композиции на основе трав, чтобы подготовиться к столкновению с метеоритом, масштабными пожарами, цунами, вирусами, ядерной войной или амебами, поглощающими мозг.

Основной посыл рекламы заложен в ее слогане - "Наслаждайтесь неизбежным".

Создатели делают ставку на чайный микс с лимоном и имбирем — его посвятили пандемии коронавируса. Впрочем, если покупатель желает встретить конец света иначе, в линейке предусмотрен чай "Метеоритное спокойствие" (ромашка с валерианой), "Ядерный детокс" порадует особым сочетанием корицы и ванили. Для поклонников внеземных цивилизаций создали "Мирное вторжение" — это отличают лаванда и гибискус.

"Не стоит страдать из-за метеорита, пересекающего атмосферу, — посмотрите, какие удивительные цвета! Почувствуйте себя улыбающимися динозаврами в последний момент их жизни. Гигантские шершни съели вашего йоркшира? Не волнуйтесь, их поглотит лесной пожар, который уже перекинулся на сад ваших соседей, — он уже никогда не будет таким милым. Новая ядерная война, полярная оттепель, цунами и даже амебы, поедающие мозг, — все звучит как небесный хор, если в руках теплая чашка чая", — уверены в компании, чью смелую идею восприняли неоднозначно.

Как сообщал портал "Комментарии", травяной чай ярко-красного цвета давно полюбили не только за приятный кисло-сладкий вкус, но и за уникальные свойства, которыми он владеет. В древние времена его считали напитком для избранных. Чем же так полезен каркаде? Этот чай является национальным египетским напитком, но уже давно получил широкую популярность и на нашей территории. Напиток из суданской розы чрезвычайно вкусен и прекрасно утоляет жажду. В цветках этого растения содержится много витаминов, питательных веществ и органических кислот, которые делают его прекрасным средством для укрепления иммунной системы.





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