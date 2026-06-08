Армения сделала выбор, который может изменить баланс сил в регионе: кто побеждает на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах, состоявшихся 7 июня. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, партия "Гражданский договор" уверенно лидирует и сохраняет возможность самостоятельно сформировать новое правительство без необходимости создавать коалицию.

Никол Пашинян. Фото: из открытых источников

Выступая после голосования, Пашинян назвал результат историческим и поблагодарил как сторонников, так и тех избирателей, которые, несмотря на сомнения, все же поддержали его команду. По словам главы правительства, полученный мандат доверия позволит обеспечить политическую стабильность и продолжить курс реформ.

Премьер также заявил, что выборы открывают новую страницу в истории страны. Особое внимание он уделил теме долгосрочного мира и безопасности, подчеркнув, что Армения получает шанс на институциональные преобразования и укрепление государственных институтов.

Согласно первым официальным результатам подсчета голосов, правящая партия набирает около 51,8% поддержки избирателей. Это позволяет ей сохранить абсолютное большинство мест в парламенте и избежать сложных переговоров о формировании коалиционного кабинета.

В то же время внимание наблюдателей приковано к результатам блока "Сильная Армения", который связывают с пророссийскими политическими кругами. Несмотря на отставание от партии власти, оппозиционный альянс постепенно сокращает разрыв и может стать крупнейшей силой в парламентской оппозиции.

Итоги голосования рассматриваются как важный индикатор общественных настроений в стране, которая в последние годы пережила серьезные политические и геополитические потрясения. Победа Пашиняна фактически означает сохранение нынешнего внешнеполитического курса Еревана и продолжение попыток снизить зависимость от Москвы.

Теперь главным вопросом становится то, сможет ли премьер-министр конвертировать электоральный успех в реальные изменения и выполнить обещания, которые обеспечили его партии очередную победу на выборах.

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