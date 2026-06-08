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Вірменія зробила вибір, який може змінити баланс сил у регіоні: хто перемагає на виборах

Правляча партія отримує більшість без коаліції, а проросійська опозиція поки що не змогла зупинити прем'єр-міністра

8 червня 2026, 07:45
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Кравцев Сергей

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про перемогу своєї політичної сили на парламентських виборах 7 червня. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, партія "Громадянський договір" впевнено лідирує та зберігає можливість самостійно сформувати новий уряд без необхідності створювати коаліцію.

Вірменія зробила вибір, який може змінити баланс сил у регіоні: хто перемагає на виборах

Нікол Пашинян. Фото: із відкритих джерел

Виступаючи після голосування, Пашинян назвав результат історичним і подякував як прихильникам, так і тим виборцям, які, незважаючи на сумніви, все ж таки підтримали його команду. За словами глави уряду, отриманий мандат довіри дозволить забезпечити політичну стабільність та продовжити курс реформ.

Прем’єр також заявив, що вибори відкривають нову сторінку в історії країни. Особливу увагу він приділив темі довгострокового миру та безпеки, наголосивши, що Вірменія отримує шанс на інституційні перетворення та зміцнення державних інститутів.

Згідно з першими офіційними результатами підрахунку голосів, правляча партія набирає близько 51,8% підтримки виборців. Це дозволяє їй зберегти абсолютну більшість місць у парламенті та уникнути складних переговорів щодо формування коаліційного кабінету.

Водночас увага спостерігачів прикута до результатів блоку "Сильна Вірменія", який пов'язують із проросійськими політичними колами. Незважаючи на відставання від партії влади, опозиційний альянс поступово скорочує розрив і може стати найбільшою силою у парламентській опозиції.

Підсумки голосування розглядаються як важливий індикатор суспільних настроїв у країні, яка останніми роками пережила серйозні політичні та геополітичні потрясіння. Перемога Пашиняна фактично означає збереження нинішнього зовнішньополітичного курсу Єревана та продовження спроб зменшити залежність від Москви.

Тепер головним питанням стає те, чи зможе прем'єр-міністр конвертувати електоральний успіх у реальні зміни та виконати обіцянки, які забезпечили його партії чергову перемогу на виборах.

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