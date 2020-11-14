Австрия объявила о полном локдауне - что известно

Австрия планирует перейти от нынешнего ночного комендантского часа и частичного закрытия учреждений к полному локдауну со вторника, 17 ноября на три последующих недели — до воскресенья 6 декабря.

До сегодняшнего дня власти страны пробовали "облегченный" вариант карантинных мер. Так, известно, что по всей Австрии был введен ночной комендантский час, который длился с 20 часов вечера до 6 часов утра в этом месяце, но при всем этом магазины не закрывались; заведения общественного питания работали на вынос или в режиме доставки, места развлечений, культуры и отдыха были закрыты.

Но правительство страны констатировало тот факт, что эти меры не смогли остановить рост заболеваемости. Вчера в Австрии был зафиксирован "антирекорд" — 9 586 заболевших, что в девять раз превышает максимальное число инфицированных во время весенней волны коронавируса.

В постановлении правительства страны сказано, что Австрия переходит на полную изоляцию со следующего вторника. Будут закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. На улицу можно выходить только для выгула животных или, чтобы совершить покупки.

Школы будут работать в режиме дистанционного обучения, а руководители компаний и предприятий должны перевести работников на удаленный формат работы, прописав это условие в трудовом договоре.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Степанов рассказал, сколько медиков стали жертвами коронавирусной болезни.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!