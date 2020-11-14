kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.11.2020

BTC/USD

16011.78

ETH/USD

460.28

LTC/USD

63.17

НБУ 14.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Австрия объявила о полном локдауне - что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Австрия объявила о полном локдауне - что известно

Полная изоляция будет длиться три недели

сегодня, 15:54
Автор:

Дмитрий Симоненко

Австрия планирует перейти от нынешнего ночного комендантского часа и частичного закрытия учреждений к полному локдауну со вторника, 17 ноября на три последующих недели — до воскресенья 6 декабря.

Австрия объявила о полном локдауне - что известно

До сегодняшнего дня власти страны пробовали "облегченный" вариант карантинных мер. Так, известно, что по всей Австрии был введен ночной комендантский час, который длился с 20 часов вечера до 6 часов утра в этом месяце, но при всем этом магазины не закрывались; заведения общественного питания работали на вынос или в режиме доставки, места развлечений, культуры и отдыха были закрыты. 

Но правительство страны констатировало тот факт, что эти меры не смогли остановить рост заболеваемости. Вчера в Австрии был зафиксирован "антирекорд" — 9 586 заболевших, что в девять раз превышает максимальное число инфицированных во время весенней волны коронавируса. 

В постановлении правительства страны сказано, что Австрия переходит на полную изоляцию со следующего вторника. Будут закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. На улицу можно выходить только для выгула животных или, чтобы совершить покупки. 

Школы будут работать в режиме дистанционного обучения, а руководители компаний и предприятий должны перевести работников на удаленный формат работы, прописав это условие в трудовом договоре. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Степанов рассказал, сколько медиков стали жертвами коронавирусной болезни.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-austria/austria-planning-three-week-lockdown-from-tuesday-draft-decree-shows-idUKKBN27U0BY
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ