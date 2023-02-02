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Австрия высылает четырех российских дипломатов. Какие причины

Австрия объявила четырех российских дипломатов нежелательными лицами, то есть persona non grata.

сегодня, 11:48
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Автор:

Slava Kot

Австрия приняла решение выслать из страны четырех русских послов за поведение, противоречащее международным соглашениям. Такое обвинение часто приписывают дипломатам, занимающимся шпионской деятельностью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание информационное агентство Reuters.

Австрия высылает четырех российских дипломатов. Какие причины

Австрия выслала 4 дипломата России. Фото из открытых источников

В обнародованном заявлении и от австрийского правительства два российских дипломата работали в посольстве РФ в Австрии, тогда как еще два представителя страны агрессора были дипломатами от РФ при ООН в Вене. Россиянам приказано покинуть страну до 8 февраля, также был объявлен статус Persona non grata, то есть нежелательная персона.


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"Двое дипломатов российского посольства совершили действия, не соответствующие их дипломатическому статусу. В связи с этим они объявлены нежелательными лицами (personae non gratae) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", — сообщили в ведомстве Австрии.

Российские дипломаты, которые были при ООН обвинили в том, что они нарушили соглашение принимающей страну между ООН и Австрией. В ведомстве Австрии отказались назвать подробные причины действия российских дипломатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дипломат Андрей Мельник призывает Германию передать подлодки для Украины, чтобы выгнать россиян из Черного моря. Однако военный эксперт считает, что для Украины есть лучшие альтернативы чем подлодки, которые военные РФ могут легко обнаружить и уничтожить.

Также "Комментарии" писали о российском после в Берлине, который отреагировал на решение Германии отправить танки в Украину.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/austria-expels-four-russian-envoys-breaching-international-agreements-2023-02-02/
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