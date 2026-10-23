Австрия высылает сразу четырех российских дипломатов: что произошло

Австрия решила выслать четырех российских дипломатов, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Австрия. Фото: из открытых источников

Трое из сотрудников, попавших под высылку, были аккредитованы при посольстве России в Вене. Четвертый входил в состав российской делегации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В австрийском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что всем четверым присвоен статус персон нон грата. Им предписано покинуть территорию страны. Решение, как уточнили в министерстве, было принято на основании разведывательной информации, собранной национальными органами безопасности.

При этом австрийские власти не раскрыли, какие именно действия стали причиной дипломатического демарша. Не сообщается и о конкретных эпизодах, которые могли лечь в основу выводов спецслужб. В официальном заявлении использована формулировка о деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Высылка сразу четырех представителей России затрагивает как двусторонние дипломатические отношения Вены и Москвы, так и присутствие российских представителей при международной организации, штаб-квартира которой находится в австрийской столице.

Пока неизвестно, последуют ли дополнительные меры со стороны Австрии и как на решение отреагирует российская сторона. Также не уточняется, повлияет ли высылка дипломата из российской делегации на работу представителей РФ в ОБСЕ.

Таким образом, решение Вены стало очередным шагом в сфере дипломатической безопасности, однако официальные причины высылки остаются без подробных публичных объяснений. Австрийские власти ограничились ссылкой на материалы разведки и необходимостью реагировать на действия, которые считают несовместимыми с дипломатическим статусом.

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