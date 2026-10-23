Австрія надсилає відразу чотирьох російських дипломатів: що сталося

Австрія вирішила вислати чотирьох російських дипломатів, звинувативши їх у діяльності, несумісній із дипломатичним статусом. Про це повідомляє австрійська телерадіокомпанія ORF із посиланням на Міністерство закордонних справ країни.

Австрія. Фото: з відкритих джерел

Трьох із співробітників, які потрапили під висилку, було акредитовано при посольстві Росії у Відні. Четвертий входив до складу російської делегації при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

В австрійському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що всім чотирьом надано статус персон нон грата. Їм наказано залишити територію країни. Рішення, як уточнили у міністерстві, було ухвалено на підставі розвідувальної інформації, зібраної національними органами безпеки.

При цьому австрійська влада не розкрила, які саме дії стали причиною дипломатичного демаршу. Не повідомляється і про конкретні епізоди, які могли лягти в основу висновків спецслужб. В офіційній заяві використано формулювання про діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

Висилка одразу чотирьох представників Росії зачіпає як двосторонні дипломатичні відносини Відня та Москви, так і присутність російських представників при міжнародній організації, штаб-квартира якої знаходиться в австрійській столиці.

Поки невідомо, чи будуть додаткові заходи з боку Австрії і як на рішення відреагує російська сторона. Також не уточнюється, чи вплине висилка дипломата з російської делегації на роботу представників РФ в ОБСЄ.

Таким чином рішення Відня стало черговим кроком у сфері дипломатичної безпеки, проте офіційні причини висилки залишаються без докладних публічних пояснень. Австрійська влада обмежилася посиланням на матеріали розвідки та необхідністю реагувати на дії, які вважають несумісними з дипломатичним статусом.

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