Байден пообещал Европе больше "военных возможностей": какие страны получат помощь

Президент США Джо Байден пообещал центральноевропейским членам НАТО в четверг, 9 декабря, "дополнительный военный потенциал" и пообещал вовлечь их в принятие решений по региону, сказал советник президента Литвы. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден проводит пресс-конференцию на саммите НАТО в штаб-квартире Организации Североатлантического договора (НАТО) - Reuters

Байден заверил союзников, что ничего не будет договорено с Россией за спинами стран, сообщила журналистам советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

В Вашингтоне высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал, что Байден также подтвердил приверженность США положению о коллективной обороне статьи 5 Хартии НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного члена считается нападением на всех.

Байден также разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и "ясно дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры привержены принципу "без Украины никаких решений или дискуссий по Украине"", – говорится в сообщении Белого дома.

Телефонный разговор Байдена с восточными лидерами НАТО состоялся после его обещания о встречах на высоком уровне с Россией и основными союзниками по НАТО, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы и возможность "снизить температуру на восточном фронте".

Чиновник администрации заявил, что Соединенные Штаты готовы обсудить вопросы безопасности с Москвой, но Байден не пошел на уступки во время встречи во вторник, 7 декабря, с президентом России Владимиром Путиным.

Байден общался с лидерами центральноевропейских стран НАТО вдоль границы альянса с Россией, Беларусью и Украиной – Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.

"Он сказал, что в этих странах возможны дополнительные элементы успокоения и дополнительные военные возможности", не называя возможных мест, сказал Скайсгирите.

"Вопрос европейской безопасности необходимо обсуждать со всеми членами НАТО, а страны, не входящие в альянс, не имеют права вето на решение НАТО", – написал президент Эстонии Алар Карис в Twitter после звонка.

Байден сказал, что Украина является "суверенной страной, которая должна решать свое будущее", и предупредил президента России Владимира Путина о "очень серьезных последствиях, согласованных с европейскими партнерами", если Россия вторгнется в Украину, сказал Скайсгирите.

Россия в четверг, 9 декабря, продолжала шквал враждебной риторики по отношению к Украине и сравнивала кризис там с самым опасным моментом холодной войны, ожидая, пока Байден пригласит его на возможные переговоры со странами НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил Байдену, что постоянное размещение американских войск в его стране будет самым "эффективным" для сдерживания и безопасности в регионе.

Как сообщали ранее "Комментарии", США и НАТО решают, как ответить на агрессию РФ против Украины .

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