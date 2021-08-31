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Главная Новости Мир Европа Бельгиец пересечет Европу на велосипеде, чтобы собрать деньги для украинских детей
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Бельгиец пересечет Европу на велосипеде, чтобы собрать деньги для украинских детей

Парень планирует финишировать в Украине 19 сентября

сегодня, 11:35
Автор:

Козлова Альбіна








Бельгиец украинского происхождения планирует проехать Европу на велосипеде и остановиться в Тернополе. Парень хочет преодолеть маршрут самостоятельно и собрать средства для семей из Северодонецка. Об этом сообщает онлайн-журнал Свои.City.

Бельгиец пересечет Европу на велосипеде, чтобы собрать деньги для украинских детей

Бельгиец пересечет Европу на велосипеде, фото Facebook

В субботу, 28 августа, бельгиец Ярема Венгринович начал свой велотур "Road To Ukraine" из Брюсселя в Тернополь. К благотворительному проекту студента присоединились бельгийские предприниматели и все неравнодушные европейцы. Ярема собирает средства для международной благотворительной организации "СОС Детские городки Украины", которая занимается приютами для уязвимых семей. Один из таких приютов создадут в Северодонецке Луганской области.

Парень планирует финишировать в Украине 19 сентября и проехать более 2000 километров через пять европейских стран. Во время тренировок на велозаездах бельгиец тоже собирал деньги — по 1 евро за 1 преодоленный километр. Такая акция имела успех.

"Большинство из детей потеряли все, что имели для нормального детства из-за того, что бежали от войны. Они регулярно слышат выстрелы и видят танки на своих улицах. Это травмирует детей. Каждый ребенок заслуживает на минимальный жизненный стандарт и лучшую жизнь", — говорит Ярема.

По его словам, это отличная мотивация, ведь физическая боль от преодоления велотрассы ничто по сравнению со страданиями детей, так как некоторые из них потеряли семью, дом, родных, возможность нормально учиться, спокойно засыпать. Такие дети нуждаются в психологической помощи, которую оказывает благотворительная негосударственная организация "СОС Детские города Украины".

Как сообщал портал "Комментарии", украинская спортсменка отдала подаренную квартиру своему тренеру, поблагодарив таким образом за его вклад в ее победу на Олимпийских играх.


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Источник: https://svoi.city/articles/161343/belgiec-vidpravivsya-u-blagodijnij-velotur-dlya-severodonecka
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