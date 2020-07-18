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Белорусская команда КВН вышла из игры: при чем тут Крым

Минская команда КВН назвали три причины, по которым не согласна ехать на игру в Крым

сегодня, 21:26
Автор:

Таисия Ерохина
Белорусская команда КВН вышла из игры: при чем тут Крым

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму, потому что в условиях карантина из-за коронавируса на полуостров проезд возможен только через Россию. Об этом передает Svaboda.

Минская команда КВН "Дети Тьюринга" не будет продолжать игру в российской Премьер-лиге в этом году, потому что четвертьфинал запланирован в Крыму. Представители Белорусского государственного университета назвали три причины такого решения. Первая – продолжающаяся эпидемия коронавируса. Вторая – статус Крыма. Как заявил капитан команды, Беларусь держит нейтралитет относительно полуострова и того вопроса, "чей же Крым". Так, сейчас попасть на полуостров можно только через РФ, через Украину нет въезда из-за пандемии. Такой путь юмористы посчитали неприемлемым. И третья причина, это отношения с украинцами. Дело в том, что у Белорусского государственного университета хорошие взаимоотношения с украинскими университетами. Члены команды предполагают, что в случае их проезда в Крым через Россию эти отношения ухудшатся.

Добавим, что у команды есть гарантия на возвращение в высшую лигу КВН в следующем сезоне.

Напомним, российский лидер Владимир Путин собрался посетить с рабочим визитом Крым, но потом передумал.


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