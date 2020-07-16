Путин передумал ехать в аннексированный Крым

Президент Российской Федерации Владимир Путин внезапно отменил запланированную на сегодня поездку в оккупированную Керчь для участия в закладке боевых кораблей российского флота. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", ссылаясь на российские медиа.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава государства перенес рабочую поездку на полуостров на 20 июля.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник", - отметил Песков.

Кроме того, он добавил, что у Путина появились неотложные дела в Ново-Огарево.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала западных партнеров к продлению санкций против Российской Федерации в связи с тем, что Минские соглашения находятся в состоянии стагнации, а аннексированный Крым фактически остается под властью Москвы.

"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям", - указала глава правительства ФРГ.



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