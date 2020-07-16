kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.07.2020

BTC/USD

9102.91

ETH/USD

232.81

LTC/USD

41.88

НБУ 16.07.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

31.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Путин передумал ехать в аннексированный Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин передумал ехать в аннексированный Крым

Глава России Владимир Путин перенес свой визит в Керчь на понедельник

сегодня, 16:09
Автор:

Екатерина Белоброва
Путин передумал ехать в аннексированный Крым

Президент Российской Федерации Владимир Путин внезапно отменил запланированную на сегодня поездку в оккупированную Керчь для участия в закладке боевых кораблей российского флота. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", ссылаясь на российские медиа. 

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, глава государства перенес рабочую поездку на полуостров на 20 июля.

"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник", - отметил Песков.

Кроме того, он добавил, что у Путина появились неотложные дела в Ново-Огарево.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала западных партнеров к продлению санкций против Российской Федерации в связи с тем, что Минские соглашения находятся в состоянии стагнации, а аннексированный Крым фактически остается под властью Москвы.

"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы отношениям", - указала глава правительства ФРГ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!